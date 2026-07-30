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Este viernes tendremos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas

Según la previsión del tiempo en Canarias, habrá algunos intervalos de nubes altas poco importantes. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima, que será más significativa en medianías y cumbres.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 31 de julio de 2026 / RTVC

Temperaturas en ligero ascenso. En medianías y cumbres orientadas al sur y oeste de las islas montañosas e interior de Lanzarote se alcanzarán los 30ºC – 32ºC. Se podrán superar los 37ºC en medianías y cumbres del sur de Gran Canaria y los 34ºC – 35ºC en medianías del oeste, sur y este de Tenerife, vertiente sur de La Gomera y zonas del interior y sureste de Fuerteventura.

Las temperaturas mínimas podrán ser altas en las medianías, especialmente en la isla de Gran Canaria. El viento será el alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas así como en el interior sur de Lanzarote y sur de Fuerteventura, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en la madrugada. En cumbres será de componente sur flojo a moderado.

Y en el mar, las olas más grandes las tendremos en las costas abiertas al norte con oleaje en torno al 1,5m. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejadilla.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Poco nuboso o despejado. Calima en aumento. Alisio moderado y temperaturas que podrán alcanzar o superar los 34ºC en cumbres y medianías del sur.

La Palma: Intervalos en el norte y este a primeras y últimas horas. Calima en aumento, más significativa en medianías y cumbres. Alisio moderado y temperaturas muy cálidas. Se podrán superar los 34ºC en cumbres y zona de El Paso. En la capital la máxima rondará los 29ºC.

La Gomera: Poco nuboso o despejado salvo algún intervalo en el norte. Calima en aumento. Alisio moderado y temperaturas muy cálidas. Se podrán superar los 36ºC en medianías del sur.

Tenerife: En el norte, intervalos de nubes bajas por debajo de los 500 metros a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en aumento. Alisio moderado más intenso en extremos expuestos. Temperaturas muy cálidas. Se podrán superar los 36ºC en medianías del sur y oeste y mínimas que no bajen de los 24ºC en esas medianías.

Gran Canaria: Intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en aumento. Alisio moderado que será más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas muy cálidas. Se podrán superar localmente los 40ºC en medianías del sur y oeste. Las mínimas no podrán bajar de los 26ºC – 28ºC en esas medianías.

Fuerteventura: Despejado con calima en altura. Alisio moderado, más intenso en el sur de Jandía. Temperaturas cálidas. Se espera que se superen los 34ºC en el interior y sureste. En la capital irán desde los 22ºC a los 32ºC.

Lanzarote: Despejado salvo por el oeste que habrá intervalos a primeras y últimas horas. Calima. Alisio moderado y temperaturas que superarán los 32ºC en el interior y sureste.

La Graciosa: Intervalos nubosos que tenderá a despejado por la tarde. Calima en altura. Alisio moderado. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en Caleta de Sebo.