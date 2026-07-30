El proyecto piloto de iluminación patrimonial en San Agustín combinará alumbrado funcional, ornamental y artístico

La Laguna abre este jueves la participación ciudadana para el proyecto piloto de iluminación patrimonial de la calle San Agustín, una de las acciones estratégicas vinculadas al futuro Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial.

La Laguna abre un proceso pionero para transformar la lectura nocturna / Ayuntamiento de La Laguna

La iniciativa marca un hito en la gestión del centro histórico, ya que, por primera vez, contará con un modelo de iluminación propio y que combine alumbrado funcional, ambiental, ornamental y artístico, todo a través de un amplio proceso participativo y tecnología específica que permitirá proyectar contenidos narrativos sobre la calzada y las fachadas, evitando falsos históricos y garantizando una correcta lectura de su historia.

Un modelo de participación

Adolfo Cordobés y Fran Hernández presentaron esta propuesta. También participó Jonathan Sicilia como codirector de la empresa Urbanfix. Todos ellos explicaron los detalles del primer taller ciudadano.

Asimismo, este encuentro vecinal arranca esta tarde a las seis. La Gerencia de Urbanismo acoge esta importante cita ciudadana e histórica. De este modo, la institución abre sus puertas al público.

En consecuencia, La Laguna definirá su propio diseño de iluminación. La propuesta respeta totalmente la identidad arquitectónica del municipio canario. Además, el proyecto cumple los estrictos estándares de la UNESCO.

Respaldo del Ministerio de Cultura y del Gobierno de Canarias

Este proyecto piloto para la calle San Agustín, que supone una inversión estratégica dentro del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial, cuenta con importantes apoyos supramunicipales y está cofinanciado por el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento. Todo ello, dirigido por la Oficina de Gestión Integral de la Ciudad Histórica (OGICH), vinculada a la Gerencia de Urbanismo, y con la colaboración transversal de las áreas de Servicios Municipales, Ordenación del Territorio, Participación Ciudadana y Patrimonio Cultural.

Se desarrollará de manera controlada, reversible y evaluable, y la ciudadanía será protagonista en la elección de los símbolos, escenas, personajes y relatos que formarán parte de esta nueva lectura nocturna de San Agustín, una vía monumental y que ha sido reconocida como una de las diez calles más bonitas de España.

Evolución del alumbrado en La Laguna

Entre los asuntos abordados en la rueda de prensa, se incluyó una contextualización histórica de la evolución del alumbrado en La Laguna, recordando que, desde los antiguos faroles de aceite, pasando por los primeros puntos de alumbrado permanentes en la década de 1840 o los diseños más industriales del siglo XX, la ciudad ha acumulado y superpuesto luminarias de distintas épocas y estilos, una sucesión estética discontinua que evidencia la necesidad de definir, por primera vez, un modelo propio y coherente con la identidad lagunera.

De hecho, algunos añadidos historicistas de las últimas décadas son contrarios a lo recomendado por UNESCO para las ciudades Patrimonio Mundial, por la afección que los “falsos históricos” representan para la lectura correcta de estos espacios.

En este sentido, se expuso que las farolas ornamentadas y que muchos consideran históricas son, en realidad, un diseño madrileño de la restauración monárquica del siglo XIX y vinculado a Fernando VII, el cual se implantó en las calles de la ciudad en la década de 1980, sin participación ciudadana y sin relación con la tradición, historia ni patrimonio locales.

Consenso ciudadano y técnico

Los resultados de esa primera acción en lo relativo al bloque de iluminación serán devueltos hoy a la ciudadanía, de modo que el piloto refuerza “la continuidad de un proceso deliberativo que busca el consenso ciudadano, técnico y político”, añadió.

En esas sesiones, la ciudadanía expresó que existen luminarias “impropias e impactantes sobre el paisaje urbano”, y que la ciudad necesita un modelo coherente con su identidad pero que, necesariamente, ha de respetar las recomendaciones de la UNESCO.

Y para desarrollar este trabajo, se ha planificado un extenso dispositivo participativo también para este proyecto piloto en la calle San Agustín, el cual se sustanciará, además de en el taller de esta tarde, en reuniones específicas con colectivos, encuentros con residentes de los edificios donde se instalarán las luminarias y, próximamente, un espacio participativo online, donde cualquier persona podrá proponer contenidos con justificación histórica o patrimonial.

La Laguna abre un proceso pionero para transformar la lectura nocturna / Ayuntamiento de La Laguna

Narrar 530 años de historia desde la fundación

Así, la ciudadanía podrá comenzar a proponer escenas históricas, símbolos arquitectónicos, personajes relevantes, relatos populares o anécdotas de los 530 años transcurridos desde la fundación de la ciudad, que se evaluarán para garantizar su viabilidad técnica e incorporarlos a la iluminación artística y ornamental de este proyecto piloto. La selección final de contenidos estará respaldada por criterios históricos, patrimoniales y técnicos.

El edificio histórico de la Gerencia de Urbanismo que da a la propia calle San Agustín se abrirá para esta iniciativa, que servirá también para evaluar la posibilidad de que este recinto municipal pueda convertirse en un espacio de participación y cooperación permanente.