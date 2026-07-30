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Un dron en el aeropuerto de Gran Canaria obliga a interrumpir la actividad

Sheila Bolívar Domínguez
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La presencia de un dron obligó a restringir durante unos minutos las operaciones en el aeropuerto de Gran Canaria

Un dron irrumpió el pasado sábado, 25 de julio, en el aeropuerto de Gran Canaria, lo que obligó a restringir durante unos minutos las operaciones en el aeródromo.

Las fuertes rachas de viento provocaron que el vehículo aéreo no tripulado perdiera el control y acabara por desviarse hasta un recinto de una playa cercana al aeropuerto.

Dron interceptado por la Guardia Civil en Gran Canaria / RTVC

Después de que los agentes localizaran al propietario del dron, encontraron que el usuario no contaba con la formación necesaria para pilotar. Además, en la zona está prohibido el uso de estos aparatos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Ahora, el propietario deberá hacer frente a las sanciones económicas correspondientes tras incumplir la normativa vigente de seguridad aérea en el Archipiélago.

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