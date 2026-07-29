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Tres menores detenidos en el sur de Tenerife como presuntos autores de 12 robos

RTVC / EFE
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Los robos se cometieron en locales comerciales cerrados y la Guardia Civil ha detenido a tres menores como presuntos autores

La consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha anunciado la ejecución de 12 viviendas protegidas en Granadilla de Abona
Granadilla de Abona

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, en Tenerife, han detenido a tres menores de edad como presuntos autores de doce delitos de robo con fuerza en las cosas, llevados a cabo en establecimientos comerciales fuera del horario de apertura.

Una nota de la Guardia Civil indica que la investigación, incluida en la operación Pueri, se llevó a cabo al comprobar como en los meses de marzo y abril se incrementó el número de denuncias en establecimientos comerciales en diferentes zonas del municipio de Granadilla de Abona.

Todos los robos se cometían de la misma forma que consistía en romper de forma tosca la cristalera de la fachada de los establecimientos comerciales para acceder a su interior y robar diferentes objetos.

Los agentes realizaron las pesquisas e investigaciones necesarias, y consiguieron identificar a los supuestos autores, varios menores de edad, vecinos del municipio.

Una vez identificados y detenidos tres de ellos, se han puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición de la Fiscalía de Menores.

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