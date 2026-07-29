La Policía Nacional ha localizado y detenido a un hombre que golpeó con un martillo paredes y mobiliario urbano antes de amenazar a varios viandantes

La Policía Nacional detiene a un hombre por amenazar con un martillo a varios viandantes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves, tras protagonizar un incidente en el que, intimidó a varias personas en la vía pública empuñando un martillo.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 27 de julio, cuando la Sala CIMACC 091 recibió un aviso alertando de la presencia de un hombre que estaba amenazando a los viandantes con un martillo en la zona de San Cristóbal, de la capital grancanaria.

Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar, donde se entrevistaron con la persona que llamó. Según manifestó, el hombre se encontraba golpeando con un martillo a su paso las paredes de los edificios y el mobiliario urbano de la vía pública y, al percatarse de su presencia, comenzó a perseguirlo con la herramienta con la intención de alcanzarlo, si bien pudo huir y no llegó a lograrlo.

La versión de la víctima la corroboró un testigo que presenció los hechos.

Tras realizar una inspección de la zona, los policías localizaron al sospechoso oculto en la planta baja de un edificio residencial próximo al lugar del incidente.

Una vez identificado, procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de amenazas, e incautando los agentes el martillo.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido quedará a disposición de la autoridad judicial competente.