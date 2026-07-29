Las obras están destinadas a reparar los daños ocasionados en las carreteras de Tenerife por el paso de la borrasca Therese por las islas el pasado mes de marzo

El Cabildo de Tenerife ha aprobado la ejecución de obras de emergencia por importe de 12,4 millones de euros para reparar los daños ocasionados en vías insulares por la borrasca Therese, que afectó a diferentes puntos de la isla entre los días 18 y 26 de marzo de 2026.

Desperfectos por el paso de la borrasca Therese en la zona del PRIS. Europa Press

La actuación contempla intervenciones en 29 puntos de 17 carreteras insulares con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y garantizar la correcta funcionalidad de las vías.

Los trabajos incluyen actuaciones de estabilización y saneo de taludes, reparación de desprendimientos, reconstrucción de obras de drenaje, reparación de firmes afectados por escorrentías, reposición de cunetas y accesos, así como otras intervenciones necesarias para recuperar las infraestructuras dañadas por el episodio meteorológico.

La inversión asciende a 12.408.797,71 euros, IGIC incluido, y se ejecutará mediante un procedimiento de emergencia dividido en siete lotes de actuación, lo que permitirá agilizar los trabajos y actuar de forma simultánea en distintos puntos de la isla, informa una nota del Cabildo.

PRIS

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, ha destacado especialmente la actuación prevista en la zona del PRIS, en Tacoronte, en la carretera TF-165, en el punto kilométrico 3+025, una de las intervenciones “más complejas e importantes” del conjunto de obras previstas.

Recuerda que se trata de una zona que sufrió graves problemas por la acumulación y desbordamiento de aguas, con arrastres de tierras, afecciones al tráfico, inundaciones, daños en viviendas y dificultades de acceso para los servicios de emergencia.

Esta actuación, con una inversión aproximada de 1,4 millones de euros, permitirá mejorar de forma significativa la capacidad de evacuación de aguas pluviales mediante la ejecución de nuevos colectores, pozos de registro, bajantes escalonados, adecuación de cunetas y puntos de descarga, una nueva obra de drenaje transversal, medidas de protección frente a la erosión y reposición de los firmes afectados.

Los trabajos en el PRIS comenzarán previsiblemente durante el mes de agosto y el Cabildo trabaja ya con el Ayuntamiento de Tacoronte para minimizar las afecciones a los vecinos.

Además de Tacoronte, las actuaciones previstas abarcan municipios como La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, La Laguna, Garachico, Los Silos y El Tanque.

El Cabildo prevé, además, que hasta el 50 % del coste de estas actuaciones pueda ser financiado mediante ayudas estatales destinadas a la reparación de daños ocasionados por episodios meteorológicos adversos, lo que permitirá optimizar los recursos insulares destinados a la recuperación de la red viaria.