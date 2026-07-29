Hacienda ordena la elaboración de los Presupuestos Generales de Canarias 2027

La publicación de la Orden en el BOC supone el pistoletazo de salida para la elaboración de las cuentas autonómicas, que ahondarán en la línea de la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado la orden de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, de fecha 21 de julio, que marca el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (PGCAC) para el año 2027.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián



La ley establece la obligación del Gobierno de remitir al Parlamento de Canarias el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma antes del 1 de noviembre. Para ello es preciso determinar, previamente, la estructura de ingresos y gastos, el procedimiento y los plazos de remisión de información.

Esta orden establece precisamente las instrucciones a seguir por parte de cada consejería, centro directivo, organismo autónomo y ente público para remitir la información necesaria a la Dirección general de Planificación y Presupuesto para la elaboración del presupuesto del próximo ejercicio.

Para la consejera Matilde Asián, la publicación de esta orden para la elaboración de los presupuestos “da tranquilidad a los ciudadanos, al tener la certeza que las cuentas públicas se presentarán en tiempo y forma al Parlamento de Canarias para su tramitación, a pesar de la incertidumbre en la que se mueve la aprobación de las cuentas públicas a nivel nacional”.

Crecimiento y transformación

En línea con los años anteriores, las cuentas autonómicas para el ejercicio 2027 ahondan en la consolidación del crecimiento y la transformación de Canarias, con prioridad en la mejora del sistema de bienestar. La sanidad, la dependencia y otros servicios asistenciales, la educación y el acceso a la vivienda constituirán las prioridades del presupuesto.

El presupuesto autonómico se elaborará conforme a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos y dará respuesta a los retos asociados a la mejora del modelo económico de la región, de modo que genere un mayor valor añadido y empleo de calidad y estable. Asimismo, atenderá a cuestiones estratégicas en materia de energía, transformación digital o medio ambiente, entre otras.