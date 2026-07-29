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Rescatan a un hombre en el mar en Puerto de la Cruz

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La Policía Local tuvo que lanzarle a este hombre un dispositivo de flotación con el que pudo salir del mar

Rescatan a un hombre en el mar en Puerto de la Cruz
Rescatan a un hombre en el mar en Puerto de la Cruz

En Puerto de la Cruz, en Tenerife, un hombre fue rescatado después de lanzarse al agua en una zona rocosa. Las condiciones del mar le impidieron regresar a tierra y la Policía Local tuvo que intervenir lanzándole un dispositivo de flotación OneUp. Un sistema de emergencia diseñado para ayudar a personas en peligro en el mar. Una situación que ha quedado en un susto, pero que pudo acabar en tragedia.

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