La iniciativa busca garantizar la seguridad visual de la ciudadanía repartiendo la protección de forma gratuita a sus visitantes para ver el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha la campaña “Una vista única. Cuídala” para repartir de forma gratuita dos millones de gafas seguras para ver el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. En concreto, el Grupo Social ONCE distribuirá 1.700.000 ejemplares y el MICIU, a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), las 300.000 gafas restantes.

El Museo de la Ciencia y el Cosmos repartirá gafas homologadas para observar el eclipse solar del 12 de agosto. EFE

Aunque el fenómeno se vivirá de forma total en la Península, en Canarias se apreciará como un eclipse parcial en el que se ocultará cerca del 70% del disco solar.

Los puntos para conseguir las gafas gratuitas y homologadas en Canarias son:

El Museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de Tenerife

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria

Ojos al cielo de La Palma

Observar con seguridad

A la hora de observar un eclipse hay que utilizar gafas de eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2 y que no hayan caducado. Antes de usarlas hay que comprobar, a contraluz, si están rayadas, rotas perforadas o deterioradas. Si lo están no hay que usarlas.

Hay que ponerse las gafas antes de mirar al Sol, mirar brevemente unos segundos y bajar la mirada; se repetirá la observación del eclipse siempre con pausas. Finalmente, hay que quitárselas solo después de apartar la vista del Sol.

Nunca hay que mirar al Sol a través de prismáticos, telescopios o cámaras sin un filtro solar profesional colocado en la parte frontal (objetivo) del aparato.

El eclipse dará comienzo a las 19:57 horas

Por esta razón, el astrofísico del museo, Oswaldo González, ha advertido de que la protección será obligatoria durante todo el evento y ha rechazado el uso de remedios caseros como radiografías o cristales ahumados por el alto riesgo que entrañan para la salud ocular.

En las Islas, el eclipse dará comienzo a las 19:57 horas y se extenderá hasta la puesta de Sol, por lo que la orografía insular jugará un papel decisivo. Los expertos recomiendan buscar un emplazamiento con visibilidad despejada hacia el horizonte oeste para evitar los obstáculos de barrancos o vertientes orientales.

Además, este acontecimiento abrirá una secuencia histórica de grandes eclipses visibles desde España en 2026, 2027 y 2028, precediendo a un eclipse parcial de Luna que podrá contemplarse desde el archipiélago solo dos semanas después.