La emergencia climática ha sido uno de los temas principales del balance del curso político que ha hecho el presidente Sánchez antes del parón estival

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este martes la emergencia climática como «el elefante en la habitación» y ha asegurado que le «cuesta mucho creer» que se niegue la evidencia científica o se rechace un pacto de Estado únicamente porque lo haya propuesto el Ejecutivo.

Durante su comparecencia para hacer balance del curso político, Sánchez, ha pedido que la unidad de las administraciones para combatir los incendios se extienda también a la prevención y reconstrucción de las zonas quemadas, ante una emergencia climática que está «multiplicando exponencialmente» el riesgo de fuegos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en el Complejo de la Moncloa, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha hecho balance del curso político antes del parón estival . Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Sánchez ironiza con que la ley de amnistía ha logrado el reencuentro entre el PP y Junts

En la misma comparecencia, ha ironizado con el hecho de que la ley de amnistía ha tenido el «éxito» de lograr el reencuentro entre el PP y Junts.

Sánchez se ha referido a la ley de amnistía en la rueda de prensa de balance del curso político cuando le han preguntado si desearía reunirse ya en España con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, una vez que pueda beneficiarse de la ley de amnistía.

«Si se quiere reunir hasta el señor Feijóo con Puigdemont», ha señalado el jefe del Ejecutivo en referencia a los intentos que ha habido en el Partido Popular por acercarse a Junts para que apoyen iniciativas en contra del Gobierno.

Sin embargo, no ha comentado explícitamente si, tal y como había venido asegurando meses atrás, mantiene su deseo de tener un encuentro con Puigdemont.

A continuación ha dicho que con la ley de amnistía se ha conseguido el «éxito» de que «se vuelva a reencontrar nada más y nada menos que el PP y Junts».

«Por detrás anda Vox y no sabemos muy bien qué opina», ha apostillado el jefe del Ejecutivo.

Normalidad institucional con la Generalitat

En su intervención inicial de balance del curso y de la legislatura, Sánchez ha destacado la normalidad institucional entre su Gobierno y el de la Generalitat y la cooperación existente entre ambos.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y, con ello, ha confirmado que el Gobierno actuó como siempre había dicho, conforme a derecho, para favorecer la reconciliación.

«Fue una decisión valiente, pero necesaria, que nos permite volver a mirar juntos el futuro«, ha añadido.

Como prueba de que el Gobierno ha actuado correctamente ha recordado que, según las encuestas, en 2018 el 40 % de los catalanes consideraban las relaciones entre el Gobierno central y el de la Generalitat como uno de sus principales problemas, cuando ahora solo lo piensa el 2 %.

Algo que ha resaltado que no es fruto de la casualidad.