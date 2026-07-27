Pedro Sánchez anuncia 10 millones de euros para refugios climáticos

El presidente Sánchez ha anunciado una inversión de 19 millones en total para refugios climáticos, infraestructuras verdes en las ciudades y la creación del Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la Red nacional de Refugios Climáticos, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, con nuevas ayudas de 10 millones de euros para financiar refugios, incluyendo centros educativos, así como ayudas por otros 9 millones para preparar a pueblos y ciudadanos en transición ecológica y la aprobación este martes, en Consejo de Ministros, del Acuerdo por el que se crea el Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático.

Un refugio climático es un espacio natural o urbano en el que se dan las condiciones ambientales para protegerse del exceso de calor o la falta de agua.

Imagen de archivo de una familia en el parque | Eduardo Parra / Europa Press

«La emergencia climática mata»

Así lo ha señalado durante la clausura del acto de presentación de la Red de Refugios Climáticos, con la inauguración del refugio en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que también ha intervenido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto

Demográfico, Sara Aagesen.

Han asistido asimismo la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Pedro Sánchez ha dedicado sus primeras palabras a “las familias evacuadas, para quienes permanecen confinados y para los profesionales que se juegan la vida sobre el terreno”, volviendo a insistir en “que no tengan la menor duda: toda la fuerza del Estado está con ellos”, ante “la expresión más dolorosa de una emergencia climática que hace los incendios de sexta generación más voraces, las olas de calor más frecuentes y nuestro territorio más vulnerable”.

“Ya no es una excepción: es la regla en sí misma. Veranos cada vez más difíciles, destructivos y mortíferos”, ha lamentado Pedro Sánchez, quien ha apuntado que, en lo que va de 2026, los incendios han arrasado ya alrededor de 150.000 hectáreas en España, 13 personas han perdido la vida y la cifra de fallecidos por calor en España asciende a más de 3.800 personas.

“Los datos son claros: la emergencia climática mata. Por eso no basta con atender sus consecuencias. Tenemos que reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y preparar mejor nuestro país para proteger la vida de la gente”, ha defendido.

Red nacional de refugios climáticos, renaturalización urbana y preparación de ciudades en transición ecológica

En cumplimiento del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática lanzado en septiembre del año pasado, Sánchez ha explicado que hoy se impulsa “de manera decidida” la red nacional de refugios climáticos, aprobando nuevas ayudas de 10 millones de euros para financiar nuevos refugios, incluyendo centros educativos. Ha animado a ayuntamientos, comunidades autónomas,

diputaciones provinciales a poner la infraestructura pública al servicio de estos refugios. Según ha detallado, el lanzamiento de la red se lleva a cabo atendiendo a criterios de vulnerabilidad, para “garantizar que la edad, los recursos económicos o la falta de zonas verdes no sean una barrera frente a la crisis climática”.

“España conoce bien el valor de adaptarse al clima”, ha añadido, en referencia a la “sabiduría” derivada de “soluciones sencillas e inteligentes” de pueblos y ciudadanos de protegernos del calor: muros gruesos que conservaban el fresco, calles estrechas que daban sombra, patios que favorecían la ventilación, fachadas blancas que reflejaban el sol y nuestras preciadas persianas y toldos; una sabiduría que “puede ayudarnos a construir el futuro”.

“Queremos trasladarla a las ciudades y los pueblos de hoy, combinándola con la innovación, el conocimiento y las nuevas soluciones urbanas”, ha dicho. Por eso ha anunciado ayudas adicionales de 9 millones de euros dirigidas al desarrollo y consolidación de infraestructuras verdes, una inversión que “permitirá avanzar en la renaturalización urbana y reforzará la preparación de nuestras ciudades en materia de transición ecológica”.

Nuevo Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático

Además, y siguiendo con el mandato del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, ha avanzado que este martes se llevará al Consejo de Ministros el Acuerdo por el que se crea el Panel Científico de Acción frente al Cambio Climático.

Se trata de un órgano asesor formado por algunos de los mejores investigadores de España y su tarea será ayudar a anticipar los riesgos, evaluar las políticas públicas y orientar las decisiones “con rigor, independencia y conocimiento”, según ha indicado. “Frente a una emergencia de esta magnitud no sirven la improvisación, los prejuicios ni el negacionismo. Sirven los datos, la evidencia y la ciencia”, ha apostillado.

Aceleración de la transición energética y climatización de colegios

Pedro Sánchez ha señalado que el Gobierno ha venido trabajando en los últimos ocho años “para acelerar la transición energética, para adaptar el territorio a la nueva realidad y para proteger a la población”. “La España de 2026 está más comprometida con la lucha contra el cambio climático que la España de 2018. Está más preparada y la gran mayoría de nuestra sociedad es mucho más consciente de la magnitud del desafío que tenemos por delante”, ha sostenido.

Pese al avance, ha remarcado la importancia de “seguir redoblando nuestros esfuerzos” ante el aumento de magnitud y la dimensión de la amenaza, teniendo en cuenta que “la crisis climática afecta con más fuerza a quienes son más vulnerables”. Al respecto, ha señalado que “en un aula a más de 30 grados no se puede estudiar ni aprender con normalidad y, cuando las temperaturas siguen

aumentando, ni siquiera se puede permanecer allí con seguridad”.

Ante el calor extremo, “la obligación de las instituciones no puede ser buscar excusas, es adaptar los centros y proteger a los niños y niñas”, ha defendido, motivo por el que ha explicado que el Gobierno de España ha movilizado más de 1.000 millones de euros de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación para rehabilitar edificios públicos. Además, el Ejecutivo anunció el mes pasado 200 millones con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para adaptar y climatizar colegios. “Cuando trabajamos para reducir la factura de la luz, lo hacemos para que ninguna familia tenga miedo de encender el aire acondicionado, preocupada por su bolsillo. Cuando rehabilitamos viviendas y mejoramos su eficiencia energética, lo hacemos para que el hogar sea un refugio y no una trampa frente al calor”, ha remachado.

Pide a los partidos unirse al Pacto de Estado: “Esta batalla la ganará un país unido”.

Al término de su intervención, ha indicado que “los refugios climáticos, como el inaugurado en el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, abiertos a toda la ciudadanía, son una medida necesaria, pero no suficiente”, ya que “la situación que vivimos requiere de estrategias que ataquen el problema de manera estructural. Soluciones que construyan una España más segura, más

habitable y preparada para los desafíos futuros”.

Exige, según ha vuelto a incidir, un “compromiso permanente como el que encarna el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática” presentado en 2025, al que ha pedido a las fuerzas políticas que se unan “porque esta sí es una prioridad nacional que nos atañe a todos y porque las generaciones futuras

nos juzgarán por lo que hagamos ahora”.

Sara Aagesen: “El cambio climático es el mayor reto de nuestra era”

Sara Aagesen ha detallado que la Administración General del Estado pone a disposición de la ciudadanía 180 refugios en todo el territorio, abiertos a toda la ciudadanía cada verano entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, y ha anunciado el lanzamiento de la guía de refugios, un mapa público para conocer la ubicación, que incluye 1.100 refugios climáticos.

Aagesen ha alertado de que el cambio climático es el “mayor reto de nuestra era”, ante una emergencia que “se está acelerando con fenómenos más extremos y duraderos”, por lo que ha animado a seguir actuando. En este sentido, ha recordado que desde que el Ejecutivo declaró en 2020 la emergencia climática, en 2023 se puso en marcha el Observatorio de Salud y Cambio Climático, que ha impulsado numerosas iniciativas, como Meteosalud o el programa de trabajo de adaptación, con 176 medidas, junto al lanzamiento del Pacto de Estado, un “pacto de país con casi 4.000 aportaciones y 1.300 agentes implicados”.