Puertos de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife se beneficiarán de la inversión de más de 1.500 millones de euros para 2027

Puertos del Estado da el visto bueno al proyecto de presupuesto del sistema portuario estatal para el próximo año, del que se destinarán partidas para puertos de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife

El Dique muelle comercial de Puerto del Rosario, el muelle adosado al Dique Reina Sofía en Las Palmas y el muelle de Ribera en Granadilla de Tenerife se beneficiarán en 2027 de la partida del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Se trata de un proyecto que se ejecuta a través del Consejo Rector de Puertos del Estado. Este ha aprobado el proyecto de presupuesto consolidado del sistema portuario de titularidad estatal para 2027. Incluye inversiones públicas por valor de más de 1.500 millones de euros (1.567 millones de euros).

Construcción del dique-muelle comercial de Puerto del Rosario / Archivo RTVC

Mejora de la capacidad portuaria

La principal partida de inversión en los puertos españoles es la destinada a infraestructuras e instalaciones para actuaciones de mejora de la capacidad portuaria ligadas a la evolución de la demanda. Asciende a 913,8 millones de euros.

Por su parte, la sostenibilidad, con 321,8 millones de euros, es el segundo capítulo en importancia. Tiene especial relevancia para los proyectos de OPS (conexiones eléctricas en los muelles para proporcionar energía a los buques atracados). Están en gran parte ligadas a fondos europeos.

Esta cifra supone que un 20 % de las inversiones totales tendrán este objetivo. Esto supone un significativo incremento frente al 17,5 % que supuso en el presupuesto 2026 y el 13 % del ejercicio 2025. Este hecho refleja el compromiso del sistema con unos puertos más verdes y con el cumplimiento con los objetivos europeos e internacionales en esta materia.

Nuevos accesos terrestres

La estrategia de sostenibilidad de Puertos del Estado no solo busca la reducción de emisiones de CO2 ligada a la actividad portuaria, sino también de las cadenas de transporte marítimas y terrestre que confluyen en los puertos. En este sentido, el sistema portuario también ha aprobado inversiones por 179,7 millones de euros en 2027 (1 1% del total del plan). Son para el desarrollo de nuevos accesos terrestres, fundamentalmente ferroviarios, o mejora de los ya existentes. El objetivo es incrementar el porcentaje de mercancía que entra o sale de los puertos por tren.

Con ello, se espera reducir las emisiones ligadas al movimiento de mercancías, así como contribuir a la descongestión de los nudos de transporte urbanos.

Completan el plan de inversión del sistema portuario las actuaciones puerto-ciudad para acercar los puertos a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Esta conlleva 67 millones de euros. También el refuerzo de la seguridad, con 51,2 millones de euros. Y por último, la digitalización, con 26,4 millones de euros.

Mejorar la competitividad y afrontar retos

Estas cifras se consolidan tras la aprobación de los Planes de Empresa consensuados entre Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias. Permitirán al sistema portuario de titularidad estatal reforzarse para afrontar los retos y seguir mejorando su competitividad.

Para el periodo 2026-2030, los planes de inversión del Plan de Empresa 2027 superan los 7.000 millones de euros a nivel consolidado. En concreto, 7.093 millones.

En todo caso, estas inversiones son reflejo del compromiso con el sistema portuario de titularidad estatal expresado por ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien anunció a finales del año pasado más de 7.000 millones de euros para que estas infraestructuras estratégicas del Estado mejoren su competitividad e impulsar su crecimiento en el próximo quinquenio.

Grandes proyectos para 2027

Entre los proyectos más importantes a nivel de inversión en infraestructura portuaria para 2027 destacan:

La nueva terminal norte del puerto de València.

El desarrollo de la explanada sur para eólica marina offshore en el puerto de A Coruña.

La prolongación del muelle de Pechina en el puerto de Almería.

El recinto de cierre para el desarrollo del futuro muelle Catalunya, la construcción de nuevos atraques 34 y la ampliación del muelle Adosado, en el puerto de Barcelona.

La 2ª fase del Espigón Central y la ampliación de las instalaciones de graneles líquidos en Punta Ceballos en el puerto de Bilbao.

El pantalán frente 19 en el puerto de Cartagena.

Obras del muelle de ribera costa en la dársena sur para eólica marina offshore en el puerto de Castellón.

El muelle para graneles líquidos en el puerto de Huelva.

El Dique muelle comercial de Puerto del Rosario y el muelle adosado al Dique Reina Sofía en Las Palmas.

El muelle nº 8 en el puerto de Málaga.

El muelle de Ribera en Granadilla (Tenerife).

El muelle Baleares en Tarragona.

Los nuevos silos de almacenamiento de vehículos en los puertos de Santander y Vigo.

En cuanto a mejora de accesos dentro de la zona de servicio, cabe mencionar las de los puertos de Cádiz, Barcelona, Castellón y Algeciras.

Respecto a los proyectos vinculados a la sostenibilidad, destacan los proyectos para las conexiones OPS en los puertos de Algeciras, Bilbao o Valencia, entre otros, mientras que en el capítulo de puerto-ciudad se desarrollarán los proyectos de frente litoral de Almería o la primera fase del muelle de Levante en Huelva.

Presupuesto consolidado 2027

El presupuesto para 2027 aprobado hoy en la reunión del Consejo Rector de Puertos del Estado para el conjunto del sistema portuario prevé un importe neto de la cifra de negocios de 1.437 millones de euros, lo que supone un crecimiento sostenido frente a los 1.351 millones de cierre de 2025 y los 1.374 millones de la previsión de cierre de 2026.

El resultado previsto del ejercicio antes de impuestos recogido en el presupuesto para 2027 supera los 167 millones de euros, lo que permitirá a los puertos mantener su autosuficiencia económica, para poder acometer sus planes de inversión, así como sus gastos de explotación.

Las tasas de utilización, que incluyen entre otras la tasa de la mercancía, del buque y del pasaje, y que representan la mayor partida de ingresos, se prevé que aumenten hasta superar los 679 millones de euros el próximo año; mientras que la tasa de ocupación y la de actividad alcanzarán los 383 millones de euros y 175 millones de euros respectivamente.