Los vuelos entre islas podrán costar hasta un 7 % más

La actualización de las tarifas de referencia de los vuelos de Servicio Público permitirá a las compañías subir los precios de los vuelos entre islas hasta un 7 %

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha actualizado las tarifas de referencia de los vuelos sometidos a Obligación de Servicio Público entre las islas canarias. La medida permitirá incrementar una media del 7 % los precios de comercialización en diez rutas interinsulares. La idea es que, de este modo, se adapten los precios a los de mercado para que las líneas sigan siendo sostenibles.

La modificación entrará en vigor inmediatamente después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y afectará a las conexiones incluidas en el régimen de Obligación de Servicio Público aprobado en 2006 para garantizar la movilidad de la población canaria.

Las rutas afectadas por la actualización son Gran Canaria-Tenerife Norte, Gran Canaria-Tenerife Sur, Gran Canaria-Fuerteventura, Gran Canaria-El Hierro, Gran Canaria-Lanzarote, Tenerife Norte-Fuerteventura, Tenerife Norte-El Hierro, Tenerife Norte-Lanzarote, Tenerife Norte-La Palma y La Palma-Lanzarote.

Por el contrario, mantendrán sus actuales tarifas de referencia las rutas Gran Canaria-La Palma, Gran Canaria-La Gomera y Tenerife Norte-La Gomera.

Mayor margen para fijar los precios

La actualización no implica que todos los billetes vayan a subir automáticamente un 7 %, sino que amplía el margen del que disponen las compañías aéreas para establecer sus precios dentro de los límites fijados para estas rutas.

El Ministerio justifica la medida por el incremento de los costes del transporte aéreo y por la necesidad de garantizar la viabilidad económica de unas conexiones consideradas esenciales para la movilidad entre las islas.

Según Transportes, la modificación permitirá a las aerolíneas ofrecer una mayor variedad de tarifas. De esta manera, las compañías podrán comercializar algunos billetes a precios más elevados y utilizar esos ingresos para ofrecer también plazas más económicas.

No obstante, la medida supone que determinadas tarifas, especialmente las adquiridas con poca antelación o en momentos de elevada demanda, podrán alcanzar precios superiores a los actuales.

Menor impacto para los residentes

El Ministerio considera que el efecto de la subida será limitado para los residentes en Canarias, que cuentan con una bonificación estatal del 75 % sobre la tarifa subvencionable de los desplazamientos aéreos.

Así, si un billete sujeto a la bonificación pasara, por ejemplo, de 100 a 107 euros, una persona residente abonaría aproximadamente 26,75 euros, frente a los 25 euros anteriores. La diferencia sería de 1,75 euros.

El precio final dependerá, en cualquier caso, de la ruta, la fecha del viaje, la demanda y las condiciones de la tarifa ofrecida por cada compañía aérea.