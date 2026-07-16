El Gobierno autonómico reclama paralizar la medida inmediatamente, busca dialogar para solucionar las recientes incidencias operativas

El Gobierno de Canarias pidió a Aena este jueves detener el nuevo sistema de acceso de guaguas a los aeropuertos. La institución busca solucionar los recientes problemas operativos mediante el diálogo continuo. Por ello, exige adaptar urgentemente la normativa a la realidad insular.

Canarias exige a Aena detener el nuevo sistema de guaguas aeroportuario / Gobierno de Canarias

La Consejería de Obras Públicas defiende un transporte colectivo verdaderamente eficiente. Por consiguiente, la gestión de los aeropuertos canarios debe respetar sus propias singularidades.

Peticiones y antecedentes

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha solicitado una reunión con responsables de Aena antes de que finalice julio para analizar los problemas generados por el nuevo sistema y acordar medidas que eviten que vuelvan a repetirse.

Anteriormente, el Ejecutivo trasladó su enorme preocupación en diciembre de 2025 al Ministerio de Transportes, la Dirección General de Aviación Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), entre otros organismos.

Más tarde, Canarias pidió suspender la aplicación temporalmente en enero de 2026. También reclamó convocar a la Comisión de Coordinación Aeroportuaria para debatir. Así, los responsables buscaban consensuar diferentes alternativas adaptadas a las islas.

Consecuencias y falta de información

Según Fernández, en esa comisión Aena comunicó al Gobierno canario que la implantación de la medida se pospondría y que se estudiarían soluciones como la habilitación de bolsas de espera para minimizar su impacto sobre la movilidad.

Sin embargo, el Ejecutivo asegura que desde entonces no ha recibido información institucional sobre la evolución del proceso ni sobre las medidas previstas y que ha conocido la implantación del sistema y las incidencias a través del sector del transporte y de los medios de comunicación.

En consecuencia, Fernández considera vital abrir un espacio de trabajo inmediato. Diversos factores operativos pueden causar retrasos injustificados en todas las guaguas. Por ejemplo, los controles documentales de pasajeros internacionales generan numerosas demoras.

Las guaguas, la única alternativa del transporte público

Fernández ha subrayado que las guaguas constituyen «la única alternativa de transporte público masivo disponible en Canarias» y ha advertido de que dificultar su funcionamiento puede favorecer un mayor uso del vehículo privado y aumentar la congestión de las carreteras.

Asimismo, ha asegurado que la situación está teniendo consecuencias sobre el transporte regular de viajeros, las condiciones de trabajo de los profesionales del sector, la actividad de los turoperadores y la imagen de Canarias como destino turístico.