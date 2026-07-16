La justicia italiana dicta penas que suman 200 años de cárcel por el colapso del viaducto Morandi

El tribunal de Génova ha dictado este jueves la primera sentencia sobre el trágico accidente del puente Morandi. Los jueces han condenado a 32 personas a prisión por su deficiente gestión y mantenimiento. El colapso estructural ocurrió en agosto de 2018 y mató a 43 víctimas.

Operarios retiran escombros tras la caída del puente Morandi en Génova, Italia. EFE/ Luca Zennaro

El tribunal italiano impuso la pena más dura al ex consejero delegado de Autostrade per l’Italia. De este modo, Giovanni Castellucci cumplirá doce años de prisión por su responsabilidad directa.

Asimismo, la justicia dictaminó once años de cárcel para el exresponsable de mantenimiento, Michele Donferri. También, Paolo Berti y Antonino Galata enfrentan cinco años y medio de reclusión cada uno.

Por su parte, el juez mandó a la cárcel al exdirector de vigilancia Mauro Coletta durante cinco años. En total, los 32 imputados suman alrededor de 200 años de penas privativas de libertad.

Causas del trágico accidente

Los fiscales creen que todos tienen algún grado de responsabilidad en el derrumbe ya que, según la acusación, se conocían desde hacía años los problemas estructurales del puente. Además, la concesionaria aplazó reiteradamente el mantenimiento necesario del viaducto.

Por este motivo, el accidente destruyó por completo las infraestructuras de la zona afectada. Finalmente, la tragedia dejó en la calle a cientos de vecinos sin hogar.

Consecuencias legales y compensaciones

A lo largo del proceso, el jurado evaluó delitos muy graves como el homicidio múltiple. También, los magistrados juzgaron posibles falsedades documentales y graves omisiones en medidas de seguridad.

Cabe destacar que el juicio penal empezó oficialmente el 7 de julio de 2022. Desde entonces, las autoridades judiciales han celebrado un total de 284 audiencias.

En vísperas de la sentencia, Autostrade per l’Italia, cuya cúpula directiva ha sido completamente renovada desde la tragedia, envió una carta de disculpa firmada por su actual consejero delegado, Arrigo Giana. Autostrade per l’Italia y SPEA han abonado durante estos años cerca de 60 millones de euros en indemnizaciones a los familiares de las víctimas.