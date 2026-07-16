Prisión para seis detenidos en la operación ‘Tijuana’

El magistrado envía a la cárcel al policía local implicado en la red, la banda distribuía cocaína y hachís por todo el archipiélago canario

El magistrado que investiga la operación ‘Tijuana’, que permitió la detención de los siete integrantes de una banda a la que se acusa de haber introducido grandes cantidades de cocaína y hachís en Canarias, ha ordenado este jueves prisión provisional para seis de ellos, entre los que figura el policía local arrestado.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El juez atribuye a los investigados delitos de pertenencia a grupo criminal. Concretamente, enfrentan cargos por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Además, el magistrado levantó el secreto de sumario de la investigación.

Organización y liderazgo

Primeramente, la nota policial describe a la organización desarticulada con una estructura perfecta. El individuo apodado ‘Juke’ lideraba supuestamente todas estas actividades delictivas. Asimismo, los agentes investigaban a este líder desde hacía años. Este sujeto poseía gran capacidad para introducir y distribuir mucha droga.

Adicionalmente, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado documentó todos sus vínculos. ‘Juke’ mantenía relaciones con ‘El Buque’ y el Cártel de Los Balcanes.

Hachís incautado por la Policía Nacional en la furgoneta utilizada por la presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Canarias / Policía Nacional

Historial y vínculos criminales

Por un lado, la Policía considera a ‘El Buque’ un criminal con gran influencia. Las autoridades conocen a este hombre bajo el nombre de José Ramón A.C.. De hecho, este hombre ingresó en un centro penitenciario hace casi un año. Las fuerzas policiales lo clasifican como uno de los mayores narcotraficantes de Canarias.

En cambio, el magistrado dejó en libertad provisional al séptimo integrante del grupo. No obstante, este individuo acudirá al juzgado dos veces cada mes obligatoriamente.

Registros e incautaciones

Finalmente, las autoridades iniciaron la operación ‘Tijuana’ al detectar un transporte de drogas. Los sospechosos movían más de 300 kilogramos de hachís en una furgoneta alquilada.

Con esta información, los investigadores registraron diversos inmuebles en Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes también entraron en locales comerciales de Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.

Como resultado, los efectivos policiales requisaron 55.000 euros, armas cortas y ocho vehículos. Seguidamente, las unidades encontraron cocaína, una embarcación semirrígida y mucha documentación.