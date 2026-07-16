InicioNoticias

Una mujer herida de carácter moderado en un atropello en Gran Canaria

RTVC
Añade a RTVC en Google

El personal sanitario trasladó a la víctima de 23 años al Centro Médico Arano tras un atropello en la Avenida de Canarias en Vecindario

Una joven de 23 años sufrió un atropello este jueves en la Avenida de Canarias de Vecindario. El incidente ocurrió exactamente a las 16:13 horas. Por consiguiente, los médicos diagnosticaron policontusiones moderadas a la víctima.

Una mujer herida de carácter moderado en un atropello en Gran Canaria
Una mujer herida de carácter moderado en un atropello en Gran Canaria / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió una alerta urgente informando del accidente. Inmediatamente, el 112 activó todos los recursos de emergencia necesarios.

Asistencia sanitaria y traslado

Al lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico para asistir a la joven que presentaba policontusiones de carácter moderado.

Finalmente, los técnicos sanitarios asistieron y estabilizaron a la víctima y la trasladaron al Centro Médico Arano.

Intervención de las autoridades

Por otro lado, el CECOES 112 también movilizó a la Policía Local. Varios agentes llegaron a la zona del accidente.

Para concluir, las autoridades competentes instruyeron el atestado policial correspondiente. Los agentes documentaron minuciosamente todos los detalles del siniestro vial.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Frutos secos y marisco, lo más frecuentes en alergias alimentarias estudiadas en el HUNSC

Interceptan a un pescador furtivo con 30 kilos de lapa negra y lapa blanca en Tachero

Canarias exige a Aena detener el nuevo sistema de guaguas aeroportuario

Prisión para seis detenidos en la operación ‘Tijuana’

Condenados 32 responsables del puente de Génova por su derrumbe mortal en 2018

Las Palmas será una de las sedes del Europeo femenino de voleibol de 2028

NOTICIAS RELACIONADAS