El personal sanitario trasladó a la víctima de 23 años al Centro Médico Arano tras un atropello en la Avenida de Canarias en Vecindario

Una joven de 23 años sufrió un atropello este jueves en la Avenida de Canarias de Vecindario. El incidente ocurrió exactamente a las 16:13 horas. Por consiguiente, los médicos diagnosticaron policontusiones moderadas a la víctima.

Una mujer herida de carácter moderado en un atropello en Gran Canaria / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió una alerta urgente informando del accidente. Inmediatamente, el 112 activó todos los recursos de emergencia necesarios.

Asistencia sanitaria y traslado

Al lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico para asistir a la joven que presentaba policontusiones de carácter moderado.

Finalmente, los técnicos sanitarios asistieron y estabilizaron a la víctima y la trasladaron al Centro Médico Arano.

Intervención de las autoridades

Por otro lado, el CECOES 112 también movilizó a la Policía Local. Varios agentes llegaron a la zona del accidente.

Para concluir, las autoridades competentes instruyeron el atestado policial correspondiente. Los agentes documentaron minuciosamente todos los detalles del siniestro vial.