El personal sanitario trasladó a la víctima de 23 años al Centro Médico Arano tras un atropello en la Avenida de Canarias en Vecindario
Una joven de 23 años sufrió un atropello este jueves en la Avenida de Canarias de Vecindario. El incidente ocurrió exactamente a las 16:13 horas. Por consiguiente, los médicos diagnosticaron policontusiones moderadas a la víctima.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió una alerta urgente informando del accidente. Inmediatamente, el 112 activó todos los recursos de emergencia necesarios.
Asistencia sanitaria y traslado
Al lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico para asistir a la joven que presentaba policontusiones de carácter moderado.
Finalmente, los técnicos sanitarios asistieron y estabilizaron a la víctima y la trasladaron al Centro Médico Arano.
Intervención de las autoridades
Por otro lado, el CECOES 112 también movilizó a la Policía Local. Varios agentes llegaron a la zona del accidente.
Para concluir, las autoridades competentes instruyeron el atestado policial correspondiente. Los agentes documentaron minuciosamente todos los detalles del siniestro vial.