La intervención municipal decomisó lapa negra y blanca gracias a la colaboración ciudadana

Lapas intervenedidas a un pescador furtivo en Santa Cruz de Tenerife / Policía Local de Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Unidad del Medio Natural del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han interceptado a un furtivo con 30 kilos de lapa negra y lapa blanca en la zona de Tachero.

Una nota municipal informa de que se trata de una intervención fruto de la colaboración vecinal y de operadores Cecopal de Santa Cruz de Tenerife.

Se ha procedido a tramitar la sanción correspondiente, retirar el material de pesca y las capturas, informa la nota.