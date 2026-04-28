Los infractores usaban artes prohibidas y carecían de licencias para pescar en una zona restringida del municipio tinerfeño

La Guardia Civil sorprendió este martes a tres varones mientras pescaban de forma ilícita en Candelaria. Los agentes incautaron 22 kilogramos de pulpos y peces capturados sin las autorizaciones pertinentes. Esta actuación policial responde al cumplimiento de la Ley de Pesca de Canarias en las zonas protegidas del litoral.

Tres detenidos por pesca ilegal en Candelaria / Guardia Civil

Los agentes del Puesto Principal de Candelaria decomisaron un total de 11 cefalópodos y 12 piezas de pescado. El pesaje final de la mercancía arrojó una cifra de 22 kilogramos obtenidos ilegalmente. Los pescadores furtivos vulneraron directamente la normativa vigente establecida en la Ley 17/2003 de Pesca de Canarias.

El operativo permitió identificar a los tres responsables en el mismo momento en que realizaban las capturas. Ninguno de los implicados disponía de las licencias necesarias para realizar esta actividad recreativa o profesional. Los implicados operaban además en una franja costera donde la pesca está totalmente prohibida.

La Guardia Civil destacó el riesgo para la integridad física de los propios infractores durante su actividad. El grupo carecía de cualquier tipo de señalización obligatoria, como la boya de ubicación de seguridad. Por consiguiente, los agentes procedieron a retirar el material y las capturas de forma inmediata.

Infracciones y artes prohibidas

Los infractores utilizaban artes de pesca ilegales para extraer los ejemplares del medio marino. Esta práctica agrava la situación administrativa de los tres hombres identificados por la autoridad. Debido a ello, la patrulla notificó un total de nueve infracciones distintas a los implicados.

La normativa canaria clasifica estas conductas como faltas que conllevan sanciones económicas de diversa cuantía. Las multas por infracciones leves o graves varían desde los 60 hasta los 60.000 euros. No obstante, los hechos podrían acarrear multas de hasta 300.000 euros en los casos más extremos.