El almacenamiento supera los cuatro millones de metros cúbicos y asegura el suministro de agua para el sector agrario durante el próximo verano

El Cabildo de Tenerife garantiza el riego agrícola gracias al excelente estado de sus reservas hídricas. La empresa pública BALTEN confirma que las balsas rozan el 82 % de llenado tras las últimas lluvias. Esta situación permite afrontar los meses de mayor calor con un amplio margen de seguridad para los cultivos de la isla.

Las balsas de Tenerife alcanzan el 82% de su capacidad total / Cabildo de Tenerife

El consejero del sector primario, Valentín González, destaca la estabilidad que estos datos aportan a las explotaciones agrarias. Actualmente, la isla cuenta con más de cuatro millones de metros cúbicos de agua almacenada. Esta reserva supone un alivio fundamental ante la llegada inminente de la época estival.

La meteorología favorable de las últimas semanas ha impulsado este crecimiento en los depósitos de la isla. Además, González resalta la eficiencia en la gestión de los trasvases realizados por los técnicos. El sistema de captación de agua ha funcionado a pleno rendimiento durante este periodo.

El almacenamiento neto creció en más de 23.000 metros cúbicos durante el presente mes. Los datos oficiales registran una aportación media diaria de 836 metros cúbicos a la red. Esta evolución positiva refuerza la tranquilidad de los agricultores tinerfeños para la próxima campaña.

Situación por comarcas

La zona norte de Tenerife presenta un estado de llenado excelente con un 83,8 % de ocupación. Instalaciones como Valle Molina o San Antonio se encuentran actualmente al 100 % de su capacidad. Por su parte, la balsa de Montaña de Taco roza el lleno absoluto.

En el sur, el almacenamiento de agua blanca aumentó en casi 70.000 metros cúbicos este mes. Destaca especialmente la recuperación de Trevejos, en Vilaflor, que ya supera el 95 % de llenado. Asimismo, la balsa de El Saltadero en Granadilla mantiene unos niveles de agua óptimos.

Las infraestructuras de agua regenerada conservan un nivel de almacenamiento cercano al 65 %. El Cabildo mantiene la vigilancia sobre todos los depósitos para optimizar el reparto del recurso. El sector primario dispone así de los recursos necesarios para mantener su actividad sin restricciones.