Pedri, del municipio de Tegueste a convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial, el centrocampista canario afronta el Mundial 2026 como uno de los líderes de la selección española

Pedri, el tinerfeño que guía el sueño mundialista de España / Europa Press

El fútbol español tiene en Pedro González López, conocido como Pedri, a uno de los futbolistas más talentosos de su generación. Nacido el 25 de noviembre de 2002 en Tenerife, el centrocampista canario se ha convertido en una pieza fundamental tanto en el FC Barcelona como en la selección española, con la que afronta el Mundial 2026 como uno de los grandes referentes del combinado nacional.

Con apenas 23 años, Pedri representa la evolución de una carrera construida sobre el talento, el esfuerzo y una madurez impropia de su edad. Destaca por su capacidad para interpretar el juego, encontrar espacios y dirigir el ritmo de los partidos.

Los orígenes de un talento precoz

La historia de Pedri comenzó en Tegueste, un municipio del norte de Tenerife donde dio sus primeras patadas a un balón. Criado en una familia apasionada por el fútbol, desde muy pequeño destacó por una habilidad especial para comprender el juego. Sus primeros pasos los dio en la UD Tegueste y posteriormente en el Juventud Laguna, donde llamó la atención de numerosos observadores por su calidad técnica y visión de juego.

Su progresión le llevó a incorporarse a la cantera de la UD Las Palmas, un club que apostó firmemente por su desarrollo. Allí no tardó en demostrar que estaba preparado para retos mayores. En agosto de 2019, con tan solo 16 años, debutó con el primer equipo grancanario en Segunda División, convirtiéndose en el jugador más jóvenes en hacerlo en la historia de la entidad.

Pedri cuando jugaba en Las Palmas / UD Las Palmas

Durante aquella temporada disputó 37 encuentros oficiales y marcó cuatro goles, actuaciones que despertaron el interés de varios grandes clubes europeos. Finalmente, el FC Barcelona cerró su incorporación en septiembre de 2019, aunque permaneció un año más en Las Palmas antes de aterrizar en el Camp Nou.

La consolidación en el FC Barcelona

La llegada de Pedri al Barcelona en 2020 supuso el inicio de una etapa de crecimiento extraordinario. Lo que inicialmente parecía una apuesta de futuro se convirtió rápidamente en una realidad. Su adaptación fue inmediata y pronto se ganó la confianza de los entrenadores y el cariño de la afición azulgrana.

Su inteligencia táctica, capacidad asociativa y serenidad con el balón lo transformaron en un futbolista imprescindible en el centro del campo culé. A pesar de su juventud, asumió responsabilidades propias de jugadores mucho más experimentados y se consolidó como uno de los pilares del proyecto deportivo del club.

Con la camiseta blaugrana ha conquistado títulos nacionales y ha sido protagonista en algunas de las noches más importantes del equipo en los últimos años. Su rendimiento también le permitió recibir en 2021 el prestigioso premio Golden Boy, que reconoce al mejor futbolista joven de Europa, además del Trofeo Kopa al mejor jugador sub-21 del mundo.

Una trayectoria brillante con la selección española

El ascenso de Pedri también fue meteórico en la selección española. Tras destacar en las categorías inferiores, debutó con la absoluta en marzo de 2021 y pocos meses después fue convocado para disputar la Eurocopa.

Su actuación en la UEFA Euro 2020, celebrada en 2021 debido a la pandemia, sorprendió al continente. Con apenas 18 años fue titular indiscutible y una de las grandes sensaciones del torneo. La UEFA lo distinguió como Mejor Jugador Joven de la competición y lo incluyó en el once ideal del campeonato.

Ese mismo verano participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde España conquistó la medalla de plata. La acumulación de minutos durante aquel año evidenció la enorme confianza que entrenadores y seleccionadores depositaban en él.

Posteriormente formó parte de la selección que disputó el Mundial de Catar 2022 y continuó siendo una pieza clave en el proyecto de Luis de la Fuente. Su contribución resultó fundamental en la conquista de la Eurocopa 2024, torneo que confirmó el excelente momento que atravesaba el fútbol español.

Imagen del documental «Pedri. Fútbol con acento canario» de RTVC

El líder de La Roja en el Mundial 2026

Ahora, en pleno Mundial 2026, Pedri vuelve a ser uno de los nombres propios de la selección española. Su experiencia internacional, pese a su juventud, y su liderazgo sobre el terreno de juego lo convierten en una de las grandes esperanzas de España para luchar por el título.

Acompañado por una generación de futbolistas de enorme talento, el tinerfeño está llamado a marcar diferencias en los momentos decisivos del campeonato. Su capacidad para conectar líneas, generar ocasiones y controlar el ritmo de los encuentros puede resultar determinante para las aspiraciones de La Roja.

Desde las calles de Tegueste hasta los escenarios más prestigiosos del fútbol mundial, la historia de Pedri es la de un jugador que ha sabido convertir el talento en excelencia. Hoy, convertido en uno de los mejores centrocampistas del planeta, el canario busca escribir un nuevo capítulo de su carrera liderando el sueño mundialista de España.