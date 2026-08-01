Estas restricciones prohíben actividades como la quema de restos vegetales agrícolas y forestales o el uso de material pirotécnico

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural ha activado las medidas de Grado 2 por riesgo de incendio forestal a partir de este sábado 1 de agosto en toda la isla para la prevención de incendios forestales.

Cabe resaltar que ello se debe a las circunstancias meteorológicas, pues se prevén temperaturas de hasta los 38 grados centígrados.

Imagen archivo RTVC.

Estas restricciones prohíben actividades como la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, hacer fuego en exteriores, fumar, el uso de material pirotécnico, y el empleo de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas o calor.

Imagen archivo RTVC.

Prohibición de circulación

Además, se ha decretado el cierre de las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos públicos de Anaga, así como la prohibición de circulación de vehículos a motor por pistas forestales. Desde el viernes permanece cerrado al público el parque de Las Mesas conforme al Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) activado por el Cabildo.

La Dirección General de Emergencias recuerda la importancia de adoptar medidas para evitar problemas de salud relacionados con el calor. Entre las recomendaciones está mantener una adecuada hidratación, limitar la exposición directa al sol y permanecer en las estancias más frescas del hogar. Se aconseja bajar las persianas durante las horas de sol y ventilar la vivienda por las noches, además de utilizar aire acondicionado o acudir a lugares climatizados durante al menos dos horas diarias.

Recordatorio de las autoridades

Al salir a la calle, se recomienda caminar por la sombra, llevar ropa ligera y de colores claros, usar gorra o sombrero y beber agua de forma constante. Las autoridades recuerdan de forma tajante que nunca se debe dejar a niños ni personas mayores en vehículos cerrados y se desaconseja realizar ejercicio físico prolongado durante las horas centrales del día.