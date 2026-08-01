La actuación permitirá ejecutar con seguridad la impermeabilización de los dos tableros del viaducto del Guiniguada

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria cortará desde las 08:00 horas de este domingo, 2 de agosto, la circulación por el tramo de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), a la altura del barranco del Guiniguada, para ejecutar trabajos de impermeabilización en el viaducto.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

El cierre afectará inicialmente y durante 15 días a la calzada en dirección Tamaraceite y norte de la isla, por lo que los conductores que circulen desde el sur por la GC-3 se encontrarán con el corte a la altura de Barranco Seco, lo que les obligará a desviarse por la GC-31, la carretera de los túneles de San José, hasta la Avenida Marítima y de ahí hasta Julio Luengo para seguir hacia el norte.

Fase de las obras

La calzada en sentido sur permanecerá abierta durante esta primera fase de las obras, aunque se prevé que quede cerrada otros 15 días una vez concluyan los trabajos en dirección norte, previstos en torno al 15 de agosto.

Según ha informado este jueves el Cabildo de Gran Canaria, la actuación permitirá ejecutar con seguridad la impermeabilización de los dos tableros del viaducto del Guiniguada, una infraestructura por la que circulan cada día más de 130.000 vehículos.

Labores de impermeabilización

La corporación insular ha explicado que el puente carecía de impermeabilización desde su construcción, una situación que afectó a la estabilidad de los tensores internos de acero internos del viaducto, reparados hace un año en otra intervención de la Consejería de Obras Públicas.

Debido a la complejidad de las labores de impermeabilización, los trabajos deberán realizarse en horario diurno, circunstancia que hace necesario cortar el tráfico al completo, las 24 horas del día, sobre el tablero en el que se estén desarrollando las obras en ese momento, ha indicado el Cabildo.

Últimas semanas

La corporación insular ha señalado que ya ha instalado señalización informativa en distintos puntos de la GC-1, GC-3 y GC-31, además de haber informado de esta situación en las últimas semanas tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

También se han mantenido reuniones de coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ya que este corte afectará principalmente a la avenida Marítima – que absorberá la mayor parte de la carga de tráfico que habitualmente soporta la Circunvalación– y otras vías de la Ciudad Baja y a las rutas de varias líneas de Guaguas Municipales.

Reasfaltado de 11 kilómetros

Esta obra de impermeabilización está incluida en la actuación global para el reasfaltado de 11 kilómetros de la Circunvalación que la Consejería de Obras Públicas adjudicó el año pasado por 18.722.343 euros y que se está ejecutando desde hace varios meses en horario nocturno.

Los trabajos de impermeabilización, ejecutados por la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones, cuentan con una inversión específica de 2,2 millones de euros.

El Cabildo ha recomendado a la ciudadanía planificar los desplazamientos, consultar los itinerarios alternativos y utilizar el transporte público siempre que sea posible durante el desarrollo de las obras.