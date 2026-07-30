Alicia Suárez conversa con la académica, nacida en una familia de tradición intelectual, sobre su trayectoria profesional y su entrega al cuidado familiar, este viernes 31 de julio, a las 21:30 horas

La catedrática de Filología Inglesa Maena O’Shanahan Roca protagoniza la nueva entrega de ‘Madre’ este viernes 31 de julio, a las 21:30 horas. El programa, que conduce Alicia Suárez, repasa la trayectoria de esta académica que combinó su vocación docente con la entrega a su familia.

A sus más de 90 años, Maena mantiene una mente lúcida y viene a personificar una Canarias cosmopolita que se atrevió a mirar al mundo. Nacida en el seno de una influyente familia de tradición intelectual con raíces británicas, creció en un entorno donde la música y la lectura formaban parte esencial en su educación.

Maena O’Shanahan Roca, en un fotograma del episodio de ‘Madre’ dedicado a su figura.

Desafiando el destino doméstico que la época imponía a las jóvenes, pero impulsada por la firme decisión de su padre, el conocido psiquiatra Rafael O’Shanahan, desarrolló les estudios que la convertirían en catedrática de Filología Inglesa, un hito excepcional para una madre de su tiempo.

Su vida profesional se entrelazó con una intensa vocación docente, reconocida por su exigencia, cercanía y compromiso con el alumnado.

Una historia de amor y conciliación familiar

La historia de Maena no es solo académica. También es una historia de amor profundo por su marido, el empresario grancanario Manuel Marrero, con quien formó una familia de cuatro hijos. Su vida osciló entre viajes, cultura y una maternidad vivida con entrega absoluta, especialmente durante los años en que acompañó a su hija mayor en un complejo proceso médico que llevó a la familia hasta Estados Unidos.

El programa hace especial énfasis en esa relación con su marido, basada en el respeto mutuo a su carrera profesional, demostrando una modernidad inusual en la mitad del pasado siglo XX y revelando los retos de una maternidad que combinó la alta exigencia profesional con la atención familiar.

Dos momentos del programa de ‘Madre’ de este viernes, presentado por Alicia Suárez.

Décadas después, la protagonista de esta quinta entrega del programa, asumió con fortaleza el rol de cuidadora durante la larga enfermedad de su marido. Tras enviudar, Maena ha seguido demostrando una inquebrantable vocación por el saber. Hoy en día participa activamente en clubes de lectura, cuida de su jardín y sigue siendo el motor ejemplar de sus hijos y nietos.

Con este nuevo capítulo dedicado a Maena O’Shanahan, Televisión Canaria sigue haciendo un homenaje, a través de ‘Madre’, a las mujeres canarias que, con su capacidad de entrega y fortaleza,

han sido el motor de sus hogares y transformadoras de su entorno.











