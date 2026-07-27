Costa Adeje Tenerife vs RCD Espanyol | Previa, horario y dónde ver en directo

El Costa Adeje Tenerife afronta su primer compromiso de la pretemporada 2026/27 midiéndose al RCD Espanyol en el Estadio Municipal de Los Pozos (Fuerteventura). Se podrá seguir en directo en RTVC

El Costa Adeje Tenerife disputa este miércoles 29 de julio su primer encuentro de preparación para la temporada 2026/27 de la Liga F. Tras retornar a los entrenamientos y superar los pertinentes exámenes médicos, el conjunto blanquiazul inicia en Fuerteventura una exigente gira de seis amistosos de verano. En esta ocasión, las ‘guerreras’ se verán las caras ante el RCD Espanyol en el marco del Torneo Fuerteventura Futfem Coral Hotels.

El Partido entre el CD Tenerife Femenino y el RCD Espanyol se podrá seguir en directo en RTVC

Primer ensayo del verano en Los Pozos

El equipo dirigido por Yerai Martín da el pistoletazo de salida a sus partidos de pretemporada en la isla majorera. El choque supondrá además un hito histórico para Fuerteventura, al tratarse de la primera vez que la isla acoge un duelo entre dos conjuntos de la máxima categoría del fútbol femenino español.

El técnico de las blanquiazules preparará al equipo antes del inicio de la competición oficial a finales de agosto.

Este primer test servirá para observar las primeras evoluciones de las incorporaciones estivales de la entidad blanquiazul, como la centrocampista Ari Mingueza, así como la aportación de las jugadoras canteranas que completan la dinámica del primer equipo durante la pretemporada.

Horario del Costa Adeje Tenerife – RCD Espanyol

El encuentro se disputará este miércoles, 29 de julio, a partir de las 18:15 horas (hora canaria), en el Estadio Municipal de los Pozos (Puerto del Rosario, Fuerteventura).

Dónde ver en directo el Costa Adeje Tenerife – RCD Espanyol

Dentro de la cobertura especial de la pretemporada de los equipos canarios, Televisión Canaria ofrecerá el encuentro en directo a través de sus diferentes canales y plataformas digitales:

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