El Costa Adeje Tenerife ficha como entrenador a Yerai Martín Ramos

Yerai Martín Ramos llega al club para hacerse con el equipo tras la marcha de Eder Maestre. Ficha hasta final de temporada

Yerai Martín llega al Costa Adeje Tenerife tras una trayectoria por el fútbol vasco y su experiencia internacional en el Racing Power FC de Portugal.

Cartel con el que el Costa Adeje Tenerife ha anunciado el fichaje de Yerai Martín como nuevo entrenador del equipo femenino / Costa Adeje Tenerife

Yerai Martín Ramos (Andoain, Guipúzcoa, 12 de octubre de 1992) asume el reto de encabezar el nuevo proyecto azul y blanco tras consolidarse como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección en el panorama nacional.

Junto a la incorporación de Yerai, el club blanquiazul ha anunciado que Luis Patiño, que ya formaba parte del cuerpo técnico blanquiazul, asumirá el cargo de segundo entrenador.

Trayectoria de Yerai Martín

Formado íntegramente en el fútbol base guipuzcoano, Yerai Martín inició su carrera en los banquillos en clubes como el Usurbil F.T. y la S.D. Euskalduna, donde logró ascensos en categorías juveniles. Posteriormente se incorporó al Antiguoko K.E., uno de los clubes de referencia en la cantera del País Vasco, cuna de futbolistas y entrenadores de prestigio como Xabi Alonso, Mikel Arteta o Andoni Iraola. En la entidad donostiarra dirigió distintos equipos hasta asumir la coordinación de sus cuatro primeros conjuntos: División de Honor Juvenil, Liga Nacional Juvenil, Liga Vasca Juvenil y Liga Vasca Cadete.

Su salto al fútbol profesional se produjo en la SD Eibar, donde permaneció durante tres temporadas, dirigiendo un total de 102 encuentros oficiales entre Liga, Copa de la Reina y Euskal Herri Kopa. Durante este periodo, el técnico guipuzcoano fue una de las piezas clave del crecimiento del conjunto armero, logrando el ascenso de 1ª RFEF a Liga F en la temporada 2022/23 y compitiendo posteriormente durante dos campañas consecutivas en la máxima categoría del fútbol femenino nacional, logrando una décima posición en la campaña 2023/24 y un octavo puesto en la temporada siguiente, la 2024/25, consolidando así al conjunto eibarrés en la élite.

En su etapa al frente de la SD Eibar, Yerai Martín firmó un balance de 90 partidos dirigidos en competición liguera, con 31 victorias, 29 empates y 30 derrotas, sumando 122 puntos y destacando especialmente por la solidez defensiva de sus equipos, con un total de 34 porterías a cero repartidas en tres temporadas.

En la campaña 2025/26, el técnico asumió un nuevo desafío internacional en el Racing Power FC de Portugal, incorporándose al equipo a principios de septiembre, coincidiendo con el inicio de la competición. En apenas diez jornadas de liga, logró tres victorias, cuatro empates y tres derrotas, con nueve goles a favor y siete en contra, situando al conjunto portugués durante seis jornadas en posición de Champions y dejándolo a solo cuatro puntos de dichos puestos al término de su etapa. Además, Martín obtuvo el galardón de mejor técnico del mes del campeonato nacional portugués en septiembre.

Clasificación del CD Tenerife Femenino en la temporada 25-26

El nuevo equipo técnico llega para hacerse cargo del club de la Liga F que ha llegado al parón de diciembre en quinto puesto de la tabla clasificatoria con 24 puntos. Esta temporada el equipo femenino ha ganado seis partidos, empatados otros seis y sumado dos derrotas.

El primer partido del nuevo técnico blanquiazul será el próximo 11 de enero fuera de casa frente al Deportivo de La Coruña.

