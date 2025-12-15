Eder Maestre y Jon Ander ponen fin a su etapa en el Costa Adeje Tenerife

Eder Maestre y Jon Ander cierran su etapa al frente del conjunto tinerfeño tras acordar con el club su desvinculación

Eder Maestre y Jon Ander Alonso ponen fin a su etapa en el Costa Adeje Tenerife / CD Tenerife Femenino

El Club Deportivo Tenerife Femenino y los entrenadores del primer equipo, Eder Maestre (primer entrenador) y Jon Ander Alonso (segundo entrenador), han decidido separar sus caminos de mutuo acuerdo, tras la decisión personal adoptada por el técnico bilbaíno

El club agradece a ambos su dedicación, compromiso y profesionalidad durante su etapa al frente del Costa Adeje Tenerife, y les desea la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales.

Eder Maestre llegó al Costa Adeje Tenerife en junio de 2024, procedente de la Real Sociedad, donde había trabajado durante las tres temporadas anteriores como segundo entrenador del primer equipo femenino, tras desarrollar gran parte de su carrera como entrenador en el fútbol del País Vasco.

Por su parte, Jon Ander Alonso llegó a Tenerife como segundo entrenador del equipo femenino para la temporada 2025/2026, incorporándose al proyecto de la mano de Eder Maestre.

Maestre cierra su etapa en el Costa Adeje Tenerife

Durante la temporada 2024/2025, Maestre afrontó su primera experiencia como primer entrenador en una liga profesional, liderando al equipo en un curso especialmente significativo para la entidad, marcado por el décimo aniversario consecutivo del club en la élite del fútbol femenino nacional y la consolidación del proyecto deportivo en la Liga F.

En este periodo al frente del equipo, ha dirigido un total de 46 partidos oficiales entre Liga F y Copa de la Reina, con un balance de 18 victorias, 15 empates y 13 derrotas. En su primera temporada completa, el conjunto tinerfeño finalizó en una meritoria sexta posición con 42 puntos, superando los registros de campañas anteriores del club y consolidando una identidad reconocible.

Durante la presente temporada 2025/26, Maestre ha dado un paso más en la evolución del proyecto. Tras 14 encuentros oficiales, el Costa Adeje Tenerife ocupa la quinta plaza en la Liga F Moeve con 24 puntos, gracias a seis victorias, seis empates y solo dos derrotas. El equipo ha destacado especialmente por su rendimiento como visitante, llegando a ser, por momentos, el mejor de la categoría lejos de casa, y por su fiabilidad defensiva, siendo el tercer conjunto menos goleado. Todo ello, compitiendo de tú a tú ante los grandes del campeonato, plantando cara al FC Barcelona y logrando empatar y vencer, respectivamente, a Real Madrid y Atlético de Madrid.

Este inicio de temporada destaca por ser de los mejores de la historia desde el ascenso a Primera División en 2015. Los datos de estas 14 jornadas lo avalan, seis partidos sin encajar gol y cinco encuentros consecutivos sin recibir un tanto al comienzo de la campaña.