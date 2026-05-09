El Costa Adeje Tenerife de Yerai Martín recibe al campeón FC Barcelona con la mirada puesta en la cuarta plaza y en una gran fiesta del fútbol femenino en el Heliodoro

Yerai Martín: “Sabemos que ganarle al FC Barcelona es difícil, pero no imposible” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife afronta este domingo 10 de mayo a las 18:00 hora canaria un nuevo compromiso liguero en el Heliodoro Rodríguez López para medirse al FC Barcelona en el duelo correspondiente a la jornada 28 de Liga F Moeve.

El conjunto dirigido por Yerai Martín llega a la cita en un buen momento competitivo, después de empatar ante el Granada CF (1-1) a domicilio, un resultado que permitió a las blanquiazules seguir sumando puntos para lograr el objetivo de acabar la competición en esa ansiada y competida cuarta plaza.

El técnico blanquiazul destacó durante la previa la dificultad del compromiso y la importancia de mantener la concentración: “Estamos en un buen momento para enfrentarnos a las blaugranas, lo importante es plantear un buen encuentro y dominar muchas acciones en fase defensiva”.

Enfrente estará un FC Barcelona ya proclamado campeón de la competición desde la jornada 26. El conjunto catalán llega al encuentro tras haber ganado en su último compromiso liguero frente al Levante UD (5-0).

“Nos enfrentamos al mejor equipo de España y a uno de los grandes equipos de Europa. El Barcelona no afloja, independientemente del 11 titular que pueda comenzar el partido”, aseguró Yerai Martín.

Las blanquiazules se sitúan quintas en la competición, pero están empatadas a puntos con el Atlético de Madrid, que ocupa la cuarta posición.

En este contexto, el entrenador destacó la importancia de seguir sumando puntos para conseguir la ansiada cuarta posición: “Sabemos que será difícil sumar, pero tenemos que pelear para conseguir nuestro objetivo. Somos conscientes de que ganarle al FC Barcelona es difícil, pero no imposible”.

La gran fiesta del fútbol

El partido contra el equipo blaugrana será una jornada diseñada para el ocio familiar. Desde horas antes, en la plaza anexa al Estadio Heliodoro Rodríguez López habrá zona de juegos, restauración y un escenario principal, con la actuación de Nueva Línea y la dj set de Tay de León. El encuentro se convertirá en la gran fiesta del fútbol femenino, con 90 minutos de primer nivel y la actuación del artista internacional Abraham Mateo.

En este sentido, el entrenador blanquiazul valoró el trabajo del club por fomentar el fútbol femenino en la isla: “Estoy muy agradecido por el esfuerzo tan grande que se está llevando a cabo en este partido. Nuestra obligación es competir, pero también disfrutarlo con los miles de aficionados que vendrán al Heliodoro. Disfrutaremos del día y también del concierto de Abraham Mateo que tendrá lugar una vez pitado el final del encuentro”.