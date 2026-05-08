Unicaja vs La Laguna Tenerife | Tercer y cuarto puesto BCL

Después de la decepción de caer en semifinales en la Final Four de la Basketball Champions League (BCL), Unicaja y La Laguna Tenerife jugarán por el tercer y cuarto puesto del torneo

La Laguna Tenerife jugará este sábado, 16:00 horas, en el Palacio Municipal de Deportes de Badalona, el partido por el tercer y cuarto puesto de la Basketball Champions League tras caer derrotado en semifinales por el equipo lituano del BC Rytas. El rival será el Unicaja, que también cayó en semifinales ante el conjunto griego del AEK Atenas.

El alero estadoundiense del Rytas Vilnius Jordan Caroline (i) lucha por la posesión con el pívot del La Laguna Tenerife Fran Guerra (c). Imagen EFE

Un partido marcado por la decepción, ya que ambos conjuntos tenían serias aspiraciones de meterse en la final de este sábado. Los lituanos ganaron todas las batallas necesarias para superar a La Laguna Tenerife. Ganaron la batalla por el balón con 42 rebotes frente a los 38 de Tenerife, convirtiendo esos rebotes en 18 puntos de segunda oportunidad frente a los 8 de sus oponentes.

Dominaron también con 10 puntos de contraataque frente a 0, y también ganaron la batalla en la pintura 38-24. Pero, sobre todo, Rytas y su entrenador, Giedrius Zibenas, lograron imponerse en una fascinante batalla táctica.

Por su parte, el Unicaja no pudo tampoco con el conjunto griego. El equipo de Dragan Sakota tomó el control del partido desde el principio contra los bicampeones de la BCL y se aseguró su pase a la final. Fue un dominio absoluto del poderoso equipo griego aurinegro, que se tomó la revancha con una victoria por 78-65 contra el equipo de Ibon Navarro.

Así llega La Laguna Tenerife al partido

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