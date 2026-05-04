BC Rytas vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este jueves 7 de mayo. Partido correspondiente a la Semifinal de la Basketball Champions League. Se puede seguir en directo en rtvc.es

BC Rytas y La Laguna Tenerife se enfrentan este jueves 7 de mayo, a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Pabellón Olímpico de Badalona. Partido correspondiente a la Semifinal de la Basketball Champions League.

BC Rytas vs La Laguna Tenerife | Semifinal Basketball Champions League 25-26

El equipo tinerfeño llega al encuentro tras ganar en los cuartos de final de la Baskestball Champions Leagu al Galatasaray.

Cuadro de la Final Four de la Basketball Champions League

La Laguna Tenerife se clasificó tras ganar al Galatasaray, mientras que el BC Rytas se clasificó tras ganar al ERA Nymburk.

Últimos enfrentamientos H2H entre BC Rytas y La Laguna Tenerife

Antes de este encuentro, el BC Rytas y La Laguna Tenerife se habían enfrentado cuatro veces y ganó La Laguna Tenerife ganó tres de ellos y el BC Rytas el otro. Por un lado, La Laguna Tenerife llega al partido habiendo ganado tres de sus cinco últimos partidos. Mientras que BC Rytas llega habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

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