El cantante Iván Torres y el humorista Aarón Gómez se sientan a la mesa con Rafa Méndez y Luna Zacharias este lunes, a las 22:30 horas, en Televisión Canaria

‘Mira quién viene a cenar’ regresa este lunes, a partir de las 22:30 horas, a Televisión Canaria con una nueva reunión en torno a la mesa en la que las conversaciones fluyen con la misma naturalidad que los platos. En esta cuarta entrega, Rafa Méndez abre las puertas de su casa para recibir al presentador, actor y humorista Aarón Gómez y al cantante y vocalista de Efecto Pasillo, Iván Torres, dos invitados que, además de compartir profesión, mantienen una estrecha amistad.

Mientras Rafa Méndez conduce la conversación desde la cercanía, la chef Luna Zacharias vuelve a poner el toque gastronómico con un menú diseñado especialmente para la ocasión. A lo largo de la cena, las anécdotas dan paso a recuerdos, confesiones y momentos de complicidad que permiten descubrir el lado más personal de los invitados.

La conversación arranca con Aarón Gómez, que repasa algunos de los momentos más importantes de su trayectoria profesional y habla con sinceridad sobre el trastorno de ansiedad con el que ha convivido desde muy joven. Más tarde se incorpora Iván Torres, con quien el encuentro se llena de recuerdos sobre los inicios de Efecto Pasillo, el éxito de sus canciones y las experiencias vividas durante sus giras dentro y fuera de España.

Entre bromas, recuerdos y confidencias, la amistad ocupa un lugar central en una velada que vuelve a mostrar el lado más cercano y humano de algunos de los rostros más conocidos de Canarias.

Esta será la cuarta entrega de ‘Mira quién viene a cenar’, que en las últimas semanas ya ha reunido alrededor de la mesa a Lydia Lozano, Caco Senante, David Ascanio y Agoney.

El programa se emite cada lunes, justo después de ‘El Club’, completando una noche de entretenimiento y gastronomía en Televisión Canaria. Además de su buena acogida en televisión, el formato continúa consolidando su seguimiento en el entorno digital, donde sus contenidos acumulan miles de reproducciones en Canarias Play y YouTube.