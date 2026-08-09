La operación ha concluido con la localización de 1.252,8 kilos de cocaína, de acuerdo con el peso neto preliminar de la sustancia impregnada

La Policía Nacional de Ecuador ha incautado en el puerto marítimo de Guayaquil más de 1,2 toneladas de cocaína impregnada en 1.080 cajas de fruta. En concreto, tenían como destino España, según ha informado este sábado el ministro del Interior, John Reimberg.

Imagen cedida EuropaPress.

La operación ha concluido con la localización de 1.252,8 kilos de cocaína. Todo ello, de acuerdo con el peso neto preliminar de la sustancia impregnada en los cartones empleados para transportar la fruta. La droga se encontraba distribuida entre las cajas que componían el cargamento.

Economías criminales

«Continuamos desmantelando economías criminales: 1.080 cajas de fruta impregnadas de droga decomisadas en Guayaquil», ha señalado Reimberg en una publicación en redes sociales, en la que ha detallado los resultados del operativo.

Las autoridades han estimado que la cantidad intervenida equivaldría a unas 12.528.000 dosis. Durante la actuación policial también han sido retenidos un contenedor y tres sellos utilizados para asegurar la carga.

Ministro del Interior

El ministro del Interior ecuatoriano ha situado el valor estimado del cargamento en 37,58 millones de dólares (32,4 millones de euros) en Estados Unidos y en 58,57 millones de dólares (50,5 millones de euros) en el mercado europeo.

Reimberg ha destacado que el operativo se enmarca en las actuaciones de las fuerzas de seguridad ecuatorianas contra las estructuras y dedicadas al tráfico internacional de drogas.