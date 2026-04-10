Tras la investigación, se procedió a la detención de ambos investigados, así como a la incautación de diversas cantidades de cocaína

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de cocaína que operaba en el barrio de Santa Clara, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

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Punto activo de venta

La investigación se inició tras detectarse la existencia de un punto activo de venta de sustancias estupefacientes. En concreto, cocaína, en el cual dos individuos presuntamente estarían dedicándose a la venta dicha sustancia desde su domicilio. Según informó el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Con las pesquisas, se observó que a dichos domicilios, acudían una gran cantidad de personas portando muchas de ellas el dinero en efectivo, abandonando el lugar posteriormente con la sustancia.

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Entrada y registro

Por ello, y tras recibir autorización judicial, se practicó la entrada y registro en los mencionados inmuebles, procediendo a la detención de ambos investigados, así como a la incautación de diversas cantidades de sustancia estupefaciente y dinero en efectivo.

En total, fueron incautados 123 gramos de cocaína, un gramo de hachís y 0,6 gramos de crack. A los detenidos se les imputa un delito de tráfico de drogas, pasando a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.