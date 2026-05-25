Valencia Basket vs Dreamland Gran Canaria | J34 Liga Endesa 25-26

Valencia Basket vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este viernes 29 de mayo. Partido correspondiente a la J34 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este viernes 29 de mayo, a partir de las 19:30 (hora canaria) en el Roig Arena. Partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Endesa.

Valencia Basket vs Dreamland Gran Canaria | J34 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimoquinta posición de la clasificación mientras que el conjunto valenciano es quinto en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 33 contra el BAXI Manresa. Mientras que el equipo valenciano llega al encuentro tras perder ante el Real Madrid en la Final Four de la Euroliga.

Posiciones en la clasificación de Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimoquinta posición. En cambio, el Valencia Basket ocupa la quinta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado uno de ellos.

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