Desarticulada en Canarias una trama de estafas con falsos anuncios de alquiler

La organización captaba a sus víctimas con falsas ofertas de alquiler y llegó a obtener cerca de 50.000 euros mediante pagos por adelantado

La Policía Nacional ha desarticulado en Canarias una trama dedicada a estafar mediante la publicación de falsos anuncios de alquiler de viviendas en Internet. La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, ha permitido esclarecer 65 delitos cometidos entre junio de 2021 y julio de 2022 y detener al presunto responsable, que habría obtenido un beneficio cercano a los 50.000 euros.

La operación se inició tras detectar numerosas denuncias presentadas en distintas dependencias policiales de Canarias que respondían al mismo modus operandi. Según la Policía, el detenido copiaba anuncios de viviendas reales y los publicaba en conocidas plataformas de Internet a precios especialmente atractivos para captar a posibles inquilinos.

Una vez contactaba con las víctimas, las convencía para que realizaran pagos anticipados en concepto de reserva y primera mensualidad, alegando una elevada demanda por los inmuebles. Para reforzar la credibilidad del engaño, enviaba contratos de arrendamiento con identidades de terceras personas ajenas a la trama.

Además del perjuicio económico, el presunto autor aprovechaba la documentación personal remitida por algunas víctimas para abrir cuentas bancarias, contratar líneas telefónicas o crear nuevas identidades con las que continuar la actividad delictiva.

El dinero era recibido a través de Bizum y transferencias a cuentas de terceros utilizadas como intermediarias, con el objetivo de dificultar el rastreo de los fondos. En el registro practicado tras la detención, los agentes intervinieron dinero en efectivo y varios teléfonos móviles cuyo análisis fue clave para acreditar el fraude.

Consejos de seguridad para prevenir estafas

La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones al buscar una vivienda de alquiler por Internet.

Entre sus recomendaciones, aconseja desconfiar de los anuncios con precios muy por debajo del mercado o de aquellos en los que el supuesto propietario presiona para recibir un pago por adelantado antes de visitar el inmueble.

También insiste en comprobar la identidad del arrendador, verificar que la vivienda existe y evitar enviar dinero o firmar ningún contrato sin haber confirmado la autenticidad de la operación.

Además, recomienda no facilitar documentación personal, como el DNI o datos bancarios, hasta tener la certeza de que se trata de un alquiler legítimo, ya que esta información puede ser utilizada para cometer nuevas estafas o suplantaciones de identidad.