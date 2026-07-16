El fervor y la devoción de La Isleta por la Virgen del Carmen

El barrio de La Isleta vive con motivo de las fiestas de la Virgen del Carmen uno de sus días más importantes del año. La emotiva procesión que recorre las calles del barrio con la imagen se podrá seguir en directo en RTVC

El barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, late al ritmo de la devoción mariana en sus días más esperados del año. Las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen despiertan un fervor arraigado entre sus vecinos, consolidando esta tradición marinera y religiosa.

La Virgen del Carmen recorre las calles de La Isleta desde la madrugada / Archivo / RTVC

La Isleta destaca porque es el único rincón de toda Canarias donde la imagen procesiona durante nueve días seguidos a las cinco de la mañana. Las madrugadas del barrio se llenan de fe, especialmente estos días. Durante estas jornadas, los fieles acompañan a su patrona y adornan con esmero las calles del recorrido.

El arte y el color de las tradicionales alfombras de sal

Como antesala a la Festividad de Nuestra Señora del Carmen, las calles del barrio se han transformado en un inmenso lienzo efímero. La confección de las tradicionales alfombras de sal, coordinada por la asociación Corazón de La Isleta, llena el asfalto de color y tapices geométricos y religiosos.

Para lograr estas obras de arte, los vecinos dedican los días previos a teñir la sal, elaborar plantillas y moldes, y preparar otros materiales alternativos como flores o goma de neumáticos triturada. Entre los diseños de este año, destaca un bello tapiz alusivo a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria para ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Quienes deseen volver a disfrutar de este espectáculo visual en el asfalto tendrán una nueva oportunidad el próximo domingo 26 de julio durante la tradicional procesión terrestre.

Dónde ver en directo la procesión de la Virgen del Carmen de La Isleta

Para que no te pierdas ningún detalle de esta gran manifestación de fe, en Radio Televisión Canaria (RTVC) te ofrecemos todos los detalles de los actos litúrgicos, nuestra cobertura en directo y la guía de movilidad necesaria para vivir el Día Grande.

Para aquellos que no puedan desplazarse hasta el barrio portuense, Televisión Canaria se vuelca con una retransmisión especial en directo este jueves 16 de julio a partir de las 10:00 horas.

Dispositivo de tráfico y restricciones de movilidad

Debido a la gran afluencia de público y para facilitar tanto el trabajo de los alfombristas como el paso seguro de la comitiva religiosa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un dispositivo de tráfico:

Cierre circulatorio total: Estará activo de 03:00 a 14:00 horas del jueves en el perímetro de seguridad que engloba vías como Umiaga, Tamarán, Benecharo, Osorio, Artemi Semidán, Faicanes, Arauz, Menceyes, Alcorac, Andamana, Trafalgar, Vacaguaré, Malfú, Roque Nublo, Fontanales y Tecén.

Cambios en el servicio de Guaguas Municipales

La compañía municipal de transporte Guaguas Municipales modificará de manera temporal el itinerario de once de sus líneas (1, 2, 12, 19, 20, 24, 33, X47, 49, 65 y Luna 1). Las modificaciones más destacadas son:

Líneas con destino al Puerto: Acortarán su ruta finalizando en el entorno de la plaza de Manuel Becerra o en la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar.

Acortarán su ruta finalizando en el entorno de la plaza de Manuel Becerra o en la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar. Líneas 19 y 20: Trasladarán temporalmente su cabecera de línea al Intercambiador de Santa Catalina y adaptarán sus trayectos por el interior de La Isleta.

Se recomienda a los viajeros verificar las ubicaciones de las paradas provisionales en la sección ‘Estado del Servicio‘ de la página web de Guaguas Municipales.