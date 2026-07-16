La Policía Nacional detiene a una mujer y un hombre por delitos de detención ilegal y estafa en Tenerife

Dos personas detenidas tras una investigación que se inició en Granadilla (Tenerife). La víctima estaba ingresada y se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por un hombre en las dependencias de la Guardia Civil de Granadilla a través de la cual ponía en conocimiento de los agentes unos hechos constitutivos de un delito de estafa por parte dos personas.

Cuartel de la Guardia Civil de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde se presentó la denuncia / Archivo

La víctima habría estado hospitalizada varios días. Durante este tiempo, una mujer, aprovechándose de su condición de celadora, logró ganarse su confianza valiéndose de la especial situación de vulnerabilidad en la que se encontraba debido a su avanzada edad y a la ausencia de arraigo en la isla.

Retenido e incomunicado contra su voluntad

Cuando el hombre fue dado de alta, la celadora, junto a otro varón, lo trasladaron a su domicilio, donde permaneció retenido e incomunicado en contra de su voluntad durante al menos una semana. En este espacio de tiempo, lograron realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias desde la cuenta bancaria de la víctima, por un importe aproximado de 4.000 euros.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente mientras la investigación continúa abierta, no descartándose la aparición de más personas vulnerables que hayan podido ser víctimas delitos similares.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.