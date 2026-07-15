Televisión Canaria ofrece en directo la Procesión de La Aurora de la Virgen del Carmen en La Isleta

El canal autonómico retransmitirá a partir de las 10:00 horas de este jueves 16 de julio uno de los actos más emotivos de las fiestas de este barrio de la capital grancanaria

Televisión Canaria ofrecerá en directo este jueves 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, la procesión de la Aurora con la que los vecinos del barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria honran a su patrona y la de todos los marineros. La retransmisión será a partir de las 10:00 horas, a través de sus plataformas TDT, Canarias Play, rtvc.es y Youtube.

Para llevar hasta todos los hogares de Canarias los detalles de este acto, se contará con un equipo que encabeza Tomás Galván, encargado de la narración. Junto a él se encontrará el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, profundo conocedor de la historia de las fiestas de La Isleta. Además, a pie de calle el redactor José Marrero pulsará el ambiente religiosos y festivo. El equipo se completa con el también redactor Emanuel de Daniel, responsable de las crónicas de la noche previa.

Actos religiosos en el ‘Día del Carmen’

La jornada comenzará a medianoche con el tradicional repique de campanas y un espectáculo pirotécnico que anunciará la festividad litúrgica de la Virgen del Carmen. A las 4:30 horas se celebrará la primera Eucaristía del día, armonizada al órgano por Eduardo García.

Al término de la misa dará comienzo la tradicional Procesión de la Aurora, que recorrerá las calles Benartemi, Umiaga, Plaza del Carmen, Tamarán, Osorio, Artemi Semidán, Faycanes, Menceyes, Malfú, Palmar, Roque Nublo, Tecén, Tanausú, Romeral y Benartemi, antes de regresar al templo, donde se celebrará una nueva Eucaristía.

Las celebraciones continuarán a las 12:00 horas con una misa cantada. Ya por la tarde, a las 18:00 horas, tendrá lugar otra Eucaristía, armonizada al órgano y con la participación de la soprano Inna Saavedra.

La jornada culminará con el rezo del Santo Rosario a las 19:30 horas y, a las 20:00 horas, con la celebración solemne de la Eucaristía, que estará acompañada musicalmente por el Coro de la Parroquia ‘Amigos del Carmen‘.

Actos populares en la víspera

El 15 de julio, la víspera del día grande, La Isleta se llenará de música y acordes de la Banda Atlántico Sound para celebrar la Diana Floreada, que recorrerá varias calles del barrio hasta llegar a Benartemi, donde ser instalará un mercadillo organizado por la Asociación de empresarios de Santa Catalina.

A las 11:00 horas, la calle Osorio será escenario de la Ruta Cultural de las Alfombras. La asociación organizadora, Corazón de La Isleta, ha incorporado premios por categorías de hasta 500 euros a las mejores alfombras.

Para terminar la jornada de la víspera, La Trova ofrecerá un concierto a partir de las 21:00 horas en la calle Benartemi. Esa será la antesala del repique de campanas y el espectáculo pirotécnico que anunciarán la Festividad de Nuestra Señora del Carmen.