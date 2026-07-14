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El Congreso tumbará este martes la senda de estabilidad con el rechazo de PP, Vox, Junts y Podemos

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El Gobierno confía en volver a someter la propuesta de la senda de estabilidad a votación el próximo 23 de julio, mientras Coalición Canaria mantiene su apoyo

El Congreso prevé rechazar este martes la senda de estabilidad presupuestaria, un paso previo imprescindible para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

La propuesta decaerá previsiblemente por los votos en contra de PP, Vox, Junts y Podemos, mientras que Coalición Canaria respaldará al Ejecutivo.

El Gobierno ya asumía este escenario y tiene previsto volver a intentar sacar adelante la senda el próximo 23 de julio.

El Congreso tumbará este martes la senda de estabilidad con el rechazo de PP, Vox, Junts y Podemos
El Congreso tumbará este martes la senda de estabilidad con el rechazo de PP, Vox, Junts y Podemos. EFE

clave para la tramitación de las cuentas públicas

La aprobación de este documento resulta clave para avanzar en la tramitación de las cuentas públicas, en un contexto en el que aumenta la presión política sobre la continuidad de la legislatura si los presupuestos no prosperan.

Durante el debate, el ministro de Hacienda apeló a la responsabilidad institucional de los grupos parlamentarios, mientras la oposición reiteró su rechazo a la propuesta.

Coalición Canaria justificó su apoyo como un voto de confianza condicionado al cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo y advirtió de que no aceptará un trato desigual entre las comunidades autónomas.

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