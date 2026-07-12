Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 13 de julio

El tiempo en Canarias | La semana comienza con tiempo estable

Este lunes no esperamos grandes novedades meteorológicas. La jornada comenzará con algunos intervalos nubosos, irán dando paso al sol a lo largo de la mañana. Se generarán intervalos de evolución en zonas de interior y del Sur de La Palma, en El Hierro, y en puntos del Suroeste de Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas máximas tenderán a subir en medianías y cumbres, valores 23 – 29ºC en costas. El viento será del Nordeste flojo a moderado, más intenso en el Sureste y Noroeste de las islas más altas, en las medianías del Norte de Tenerife o en las cumbres herreñas. Será del oeste flojo en cumbres, más intenso y del Suroeste en El Teide. Y en el mar, predominará la marejadilla en gran parte de las costas, habrá áreas de marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste 1m.

Previsión por islas:

EL HIERRO: Intervalos nubosos más compactos en zonas de interior y por el Norte en horas centrales. Temperaturas agradables. Y viento del Nordeste flojo a moderado.

LA PALMA: Predominarán los intervalos nubosos, más abundantes a partir del mediodía en las medianías. Temperaturas diurnas al alza, y viento del Nordeste flojo.

LA GOMERA: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas máximas en ligero ascenso en cumbres, 24 – 28ºC en costas. Y viento del Norte flojo a moderado.

TENERIFE: Menos nubes, las más compactas en horas centrales en puntos de medianías. En zonas costeras del resto de vertientes numerosas horas de sol. Temperaturas diurnas en ascenso en cumbres, y viento del Norte-Nordeste flojo a mod.

GRAN CANARIA: Intervalos nubosos matinales por el Norte y numerosas horas de sol. Temperaturas sin cambios, máximas 24 – 29ºC, y viento alisio moderado, más intenso en la vertiente Sureste y Noroeste, rachas 50 – 60km/h.

FUERTEVENTURA: Predominarán los intervalos nubosos, más compactos por el Norte y el Jandía por la tarde. Las temperaturas no cambiarán, y viento del Nordeste flojo a mod.

LANZAROTE: Intervalos nubosos más compactos por el Sur y Suroeste en horas centrales. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste flojo a moderado.