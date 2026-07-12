Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes 13 de julio
Este lunes no esperamos grandes novedades meteorológicas. La jornada comenzará con algunos intervalos nubosos, irán dando paso al sol a lo largo de la mañana. Se generarán intervalos de evolución en zonas de interior y del Sur de La Palma, en El Hierro, y en puntos del Suroeste de Lanzarote y Fuerteventura.
Las temperaturas máximas tenderán a subir en medianías y cumbres, valores 23 – 29ºC en costas. El viento será del Nordeste flojo a moderado, más intenso en el Sureste y Noroeste de las islas más altas, en las medianías del Norte de Tenerife o en las cumbres herreñas. Será del oeste flojo en cumbres, más intenso y del Suroeste en El Teide. Y en el mar, predominará la marejadilla en gran parte de las costas, habrá áreas de marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste 1m.
Previsión por islas:
- EL HIERRO: Intervalos nubosos más compactos en zonas de interior y por el Norte en horas centrales. Temperaturas agradables. Y viento del Nordeste flojo a moderado.
- LA PALMA: Predominarán los intervalos nubosos, más abundantes a partir del mediodía en las medianías. Temperaturas diurnas al alza, y viento del Nordeste flojo.
- LA GOMERA: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas máximas en ligero ascenso en cumbres, 24 – 28ºC en costas. Y viento del Norte flojo a moderado.
- TENERIFE: Menos nubes, las más compactas en horas centrales en puntos de medianías. En zonas costeras del resto de vertientes numerosas horas de sol. Temperaturas diurnas en ascenso en cumbres, y viento del Norte-Nordeste flojo a mod.
- GRAN CANARIA: Intervalos nubosos matinales por el Norte y numerosas horas de sol. Temperaturas sin cambios, máximas 24 – 29ºC, y viento alisio moderado, más intenso en la vertiente Sureste y Noroeste, rachas 50 – 60km/h.
- FUERTEVENTURA: Predominarán los intervalos nubosos, más compactos por el Norte y el Jandía por la tarde. Las temperaturas no cambiarán, y viento del Nordeste flojo a mod.
- LANZAROTE: Intervalos nubosos más compactos por el Sur y Suroeste en horas centrales. Temperaturas agradables, y viento del Nordeste flojo a moderado.
- LA GRACIOSA: Se alternarán las nubes y los claros, numerosas horas de sol. Las temperaturas apenas cambiarán, máxima de 26ºC, y viento del Nordeste 10 – 20km/h.