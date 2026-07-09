Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 10 de julio

El tiempo en Canarias | Algunas nubes más con temperaturas en descenso

Este viernes veremos algunas nubes más. Serán de tipo bajo e irán ganando altitud a lo largo de la jornada, pasando de los 900 a los 1100 – 1200m, más compactas a primeras y últimas horas por el Norte de las islas más altas. También veremos algunos intervalos nubosos de buen tiempo en puntos del Sur de La Palma y de Tenerife. En el resto, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas seguirán descendiendo, descenso que será más notable en medianías, cumbres y en zonas de interior de Fuerteventura y Lanzarote. Las máximas se moverán entre 23 – 32ºC. El viento será del Norte-Nordeste flojo a moderado, más intenso en los extremos Este y Oeste de las islas más altas, y en zonas de interior y del Sur de Lanzarote por la tarde. Será del Noroeste flojo a moderado en cumbres, más intenso en El Teide durante la primera mitad del día. Y en el mar, predominará la marejadilla en costas del Sur, habrá áreas de marejada en el resto y olas 1 – 1,5m de altura.

Previsión por islas:

EL HIERRO: Intervalos nubosos por el Norte, el Nordeste y la capital. En el resto lucirá el sol, seguirán bajando las temperaturas, y el viento será del Norte-Nordeste moderado.

LA PALMA: Predominio de los intervalos nubosos en todas las vertientes, más compactos por el Sur y el Oeste por la tarde. Temperaturas en descenso.

LA GOMERA: Cielos poco nubosos salvo nubosidad baja en puntos del Norte y parte de la cumbre. Temperaturas entre 2 y 4ºC más frescas en medianías y cumbres.

TENERIFE: Cielos nubosos por el Sur-Suroeste con algunos claros al mediodía. Intervalos nubosos por el Norte y mucho sol en el resto. Las temperaturas seguirán descendiendo, y viento del Norte-Nordeste moderado.

GRAN CANARIA: Tiempo soleado salvo por el Norte donde la panza de burro acompañará gran parte de la jornada, a menos de 1000 – 1100m. Temperaturas en descenso, máximas 23 – 32ºC. Y viento del Norte, moderado en costas Este y Oeste.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos matinales que darán paso a un viernes soleado y agradable. Temperaturas en descenso en interiores, máximas 24 – 31ºC.

LANZAROTE: Predominio de los cielos poco nubosos al amanecer, tendiendo a poco nubosos. Las temperaturas marcarán varios grados menos. Viento del Norte moderado.