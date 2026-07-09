La formación de Feijóo trabaja en una propuesta con incentivos para reducir las ausencias laborales y combatir el fraude

El Partido Popular está elaborando un plan para combatir el absentismo laboral por encargo de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, a los vicesecretarios de Economía y Desarrollo Sostenible, Alberto Nadal, y de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo.

La iniciativa incluirá incentivos para “premiar al cumplidor” y medidas dirigidas a combatir el fraude, según han confirmado fuentes de la formación.

El anuncio coincide con la polémica generada por las declaraciones de Feijóo, quien esta semana calificó el absentismo laboral como “un cáncer que no podemos pagar” y aseguró que supone un coste superior a los 30.000 millones de euros.

El PP prepara un plan contra el absentismo laboral en plena polémica por las declaraciones de Feijóo. EFE

Control de las bajas a través de la Seguridad Social

Sus palabras han provocado críticas, aunque desde la dirección del PP sostienen que el plan ya se estaba elaborando con anterioridad.

Según la información adelantada por El Confidencial, la propuesta contempla reforzar el control de las bajas laborales a través de la Seguridad Social, ampliar el papel de las mutuas colaboradoras y establecer un sistema de compensaciones para las empresas que registren menores niveles de absentismo.