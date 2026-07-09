InicioNoticias

Reabre al baño la playa Leocadio Machado de El Médano

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

Esta zona de la playa de El Médano estuvo cerrada al baño por presencia de la bacteria E.Coli

Canarias vive otra jornada de cielos despejados y con intervalos en franjas costeras del norte
Playa Leocadio Machado de El Médano.

La playa Leocadio Machado de El Médano, en el sur de Tenerife, ha reabierto este jueves al baño después de estar prohibido bañarse por la presencia de E.Coli.

El Ayuntamiento de Granadilla asegura que los resultados del contraanálisis acreditan que el agua es apta para el baño. Incide además que «solo esta playa superó los niveles permitidos para el baño» y que la medida se tomó para «garantizar la seguridad de los bañistas, a la espera de los resultados del contraanálisis, y que en el día de hoy (jueves) han confirmado la buena calidad del agua».

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Galería de imágenes y vídeos del terremoto en Venezuela

El CD Tenerife presenta su camiseta para la temporada 2026-2027

La Guardia Civil inmoviliza más de 8.500 productos en un comercio de Güímar

Naara Miranda, primer fichaje del CD Tenerife Femenino B para la temporada 2026/27

Detenido un hombre por su presunta implicación en el atraco a una joyería del centro comercial El Mirador

Se elevan a 40 los españoles fallecidos en Venezuela

NOTICIAS RELACIONADAS