Reabre al baño la playa Leocadio Machado de El Médano

Esta zona de la playa de El Médano estuvo cerrada al baño por presencia de la bacteria E.Coli

Playa Leocadio Machado de El Médano.

La playa Leocadio Machado de El Médano, en el sur de Tenerife, ha reabierto este jueves al baño después de estar prohibido bañarse por la presencia de E.Coli.

El Ayuntamiento de Granadilla asegura que los resultados del contraanálisis acreditan que el agua es apta para el baño. Incide además que «solo esta playa superó los niveles permitidos para el baño» y que la medida se tomó para «garantizar la seguridad de los bañistas, a la espera de los resultados del contraanálisis, y que en el día de hoy (jueves) han confirmado la buena calidad del agua».