Las sustracciones se produjeron en fincas agrícolas ubicadas en los municipios de Icod de los Vinos y La Matanza

La Guardia Civil investiga a un total de siete personas, cinco varones de entre 25 y 50 años de edad y dos mujeres de 29 y 49 años, vecinos de diversos municipios del norte de Tenerife, como presuntos autores de al menos cuatro delitos contra el patrimonio, robo y hurto.

Investigan a siete personas por robar 950 kg de aguacates y 280 kg de plátanos en Tenerife. Imagen cedida por la Guardia C¡vil

Estos delitos, uno de ellos de forma continuada, se habrían cometido en fincas agrícolas dedicadas al cultivo de aguacates y plátanos en los municipios tinerfeños de Icod de los Vinos y La Matanza de Acentejo.

Para ser exactos, las cantidades sustraídas en las fincas de estos dos municipios tinerfeños serían 950 kilos de aguacates y 280 kilos de plátanos.

Residentes en la zona

Los acusados, reincidentes con múltiples antecedentes policiales por hechos delictivos similares, residían en las inmediaciones de las fincas afectadas por los robos, lo que les permitía controlar los horarios de los propietarios y medianeros, según informó la Guardia Civil en una nota.

Algunos se encargaban de acceder a la finca cuando sabían que no había nadie en el interior de las mismas, escalando el vallado perimetral en el caso de aquellas que lo tuvieran, mientras otros esperaban fuera dentro de un vehículo, realizando las labores de vigilancia y traslado.

En una de las ocasiones, cuando los acusados se encontraban cometiendo uno de los robos, varios agentes detectaron un vehículoen las inmediaciones de una finca de plátanos que les resultó sospechoso, motivo por el cual procedieron a darle el alto.

Tras identificarlo y realizar un registro superficial, hallaron en las plazas traseras y el maletero ocho piñas de plátanos con un peso aproximado de 280 kilógramos que acababan de ser sustraídos y que fueron intervenidos.

Además, también encontraron e incautaron varias herramientas y utensilios utilizados para cometer el delito.

El conductor del vehículo carecía de carnet de conducir, por lo que también se le investiga por un delito contra la seguridad vial.

Intervención y localización

Los agentes del Equipo Roca, con el apoyo de la Patrulla Fiscal y Frontera (PAFIF) y del Seprona de la Compañía del Puerto de la Cruz, realizaron inspecciones en varios establecimientos comerciales para controlar la venta de aguacates y localizar la fruta sustraída, verificando su origen a través de sus características, como la variedad y el calibre.

Durante las actuaciones, los agentes localizaron varias cajas de aguacates en una tienda de alimentación de Icod de los Vinos cuya trazabilidad no pudo acreditarse. Como resultado, notificaron al propietario diversas actas de denuncia por las correspondientes infracciones.