El hombre presentaba un traumatismo craneal de carácter grave en el momento inicial de la asistencia

Un ciclista resultó herido de carácter grave este martes después de sufrir una caída desde varios metros de altura mientras circulaba por una carretera a la altura de la localidad de Fataga, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana.

Un ciclista grave tras caer por una ladera en San Bartolomé de Tirajana. Imagen del Cabildo de Gran Canaria

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), el hombre presentaba un traumatismo craneal de carácter grave en el momento inicial de la asistencia por el que tuvieron que trasladarlo en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario hasta el Hospital Insular.

Trasladado en camilla

La llamada a la sala operativa del 112 se recibió pasadas las 15:30 y, en ella, se alertaba de que un ciclista se había precipitado desde varios metros de altura por una ladera tras haber sufrido una caída mientras circulaba por la carretera GC-60.

El personal sanitario desplazado al lugar en una ambulancia y un helicóptero medicalizado, con la colaboración de la dotación de un recurso de Transporte Sanitario No Urgente que pasaba por la zona, valoraron y asistieron al afectado en el lugar en el que había caído.

Por su parte, los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria colaboraron con el resto de recursos de emergencia y trasladaron al afectado en camilla hasta la zona en que se encontraba la ambulancia en la que, posteriormente, lo trasladaron hasta la aeronave que lo llevó finalmente al hospital antes citado.