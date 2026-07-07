Esta reserva natural especial recibe cada día a miles de visitantes

Las Dunas de Maspalomas, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Gran Canaria, vuelven a enfrentarse al problema de la masificación y al incumplimiento de las normas de protección.

Este paraje, declarado reserva natural especial y con una superficie superior a las 400 hectáreas, recibe cada día a miles de visitantes, muchos de ellos turistas extranjeros, lo que dificulta las labores de vigilancia y conservación.

«No podemos gobernar a base de Instagram»

Durante el pasado fin de semana se repitieron las imágenes de personas accediendo a zonas restringidas del sistema dunar, especialmente al atardecer, momento en el que se concentra el mayor número de infracciones.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, señaló que «no podemos gobernar a golpe de Instagram», en referencia a la influencia de las redes sociales sobre quienes buscan fotografías o selfis en lugares no autorizados.

Asimismo, el consejero destacó que la difusión de estas imágenes no significa necesariamente que el espacio natural se encuentre en peor estado que hace unos años.

Las Dunas de Maspalomas, bajo presión por el acceso de visitantes a zonas protegidas. Imagen de archivo

Para reforzar la protección del entorno, el Ejecutivo insular ha incorporado drones, cámaras de vigilancia, sensores y nueva señalética. Además, instalará un megáfono alimentado con energía renovable y conectado mediante tecnología 4G que permitirá emitir mensajes en tiempo real para advertir a quienes accedan a zonas protegidas.

Por otro lado, García Brink insistió en que la medida más eficaz sigue siendo la concienciación ciudadana y apeló a la responsabilidad de los visitantes para preservar un espacio natural cuya conservación depende de la colaboración de todos.