Un hombre fallece ahogado en Playa Blanca, en Fuerteventura

El 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un bañista con signos de ahogamiento precisaba asistencia sanitaria

Un hombre falleció este martes tras sufrir un ahogamiento en Playa Blanca, en el municipio majorero de Puerto del Rosario, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Playa Blanca Fuerteventura

El suceso se produjo sobre las 15:37 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un bañista con signos de ahogamiento precisaba asistencia sanitaria en la orilla de la playa.

El personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento

El CECOES activó de inmediato al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, así como a efectivos del Servicio de Salvamento en Playas de Puerto del Rosario, Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

El SUC trasladó al afectado hasta la orilla en una embarcación tipo zódiac.

El personal sanitario del SUC comprobó que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, aunque sin éxito, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Efectivos de Salvamento, Bomberos y Policía Local colaboraron en el dispositivo desplegado en la zona, mientras que la Policía Nacional quedó a cargo de la custodia del cuerpo y de la instrucción de las diligencias correspondientes.