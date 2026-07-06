La segunda edición de la Academia Javi Beirán reúne en Fuerteventura a referentes del baloncesto como Víctor Claver y Lolo Calín

Referentes del baloncesto como Víctor Claver y Lolo Calín se dan cita en Fuerteventura / Cabildo de Fuerteventura

La segunda edición de la Academia Javi Beirán ha comenzado en Fuerteventura gracias al apoyo de la Consejería de Deportes del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Tuineje, consolidando una propuesta que reúne en la isla a algunas de las figuras más destacadas del baloncesto nacional e internacional. Con motivo del inicio del campus, Playitas Resort acogió hoy un encuentro institucional en el que participaron representantes de las administraciones públicas, la organización y reconocidos profesionales de este deporte.

La Academia Javi Beirán se celebra del 3 al 8 de julio en Playitas Resort, utilizando además el Pabellón Municipal de Gran Tarajal y el Pabellón del IES Vigán para el desarrollo de las sesiones de entrenamiento. El campus está dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años y apuesta por una formación técnica especializada impartida por profesionales de primer nivel.

Un cartel de lujo

La dirección técnica de esta edición corre a cargo de Isidoro «Lolo» Calín, segundo entrenador del Real Madrid, cuyo amplio palmarés incluye tres Euroligas, cinco Ligas ACB, cinco Copas del Rey y siete Supercopas. Junto a él participan entrenadores y exjugadores de reconocido prestigio, como Javier Beirán, campeón del mundo con la selección española, y Víctor Claver, con una dilatada trayectoria en la NBA, la ACB y el combinado nacional.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó que «es un orgullo que Fuerteventura vuelva a acoger una iniciativa deportiva de este nivel, que reúne a grandes referentes del baloncesto y ofrece a nuestros jóvenes la oportunidad de aprender de profesionales que representan los valores del esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo». Además, señaló que «la academia permite a los participantes descubrir también los atractivos de la isla, convirtiendo el deporte en una herramienta para proyectar Fuerteventura como destino de referencia».

Por su parte, el consejero de Deportes, Luis González, subrayó que «la Academia Javi Beirán supone una gran oportunidad para el baloncesto de Fuerteventura, porque acerca formación especializada a nuestros jóvenes e integra cada vez más a los clubes y entrenadores de la isla». Asimismo, destacó que «muchos niños y niñas tienen la oportunidad de compartir experiencias con referentes de este deporte sin salir de Fuerteventura».

Consolidación del campus

Javier Beirán mostró su satisfacción por la consolidación del proyecto y aseguró que «esta segunda edición da un paso más en calidad, con un gran equipo técnico y la incorporación de Víctor Claver». Además, señaló que la intención es «seguir creciendo y que la academia continúe celebrándose en Fuerteventura, potenciando el baloncesto en la isla».

Por su parte, Víctor Claver destacó que «lo más importante es ver disfrutar y mejorar a los chicos y chicas de la academia, que cuentan con profesionales de primer nivel». El exjugador internacional, que visita Fuerteventura por primera vez, aseguró además estar «encantado con la isla y con unas instalaciones deportivas que son un sueño para cualquier deportista».

En el encuentro también estuvieron presentes el alcalde de Tuineje, David Herrera; la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Tuineje, Dulce García; el segundo entrenador del Real Madrid, Lolo Calín, así como Juana Hernández, directora comercial de Playitas Resort.

Formación de élite

La Academia Javi Beirán nace bajo el sello de Marcha Deportiva con el objetivo de ofrecer una formación integral y de alto nivel para jóvenes jugadores de baloncesto, combinando la preparación técnica con valores como el esfuerzo, el respeto, la humildad y el compañerismo.

Las instalaciones de Playitas Resort, junto a los pabellones de Gran Tarajal y del IES Vigán, permiten desarrollar un programa de tecnificación adaptado a las exigencias del baloncesto de alto rendimiento, en un entorno que cada año reúne a jóvenes deportistas y profesionales de primer nivel.