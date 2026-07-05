La AEMET alerta de una intensa jornada de calor en Canarias, con aviso naranja en Gran Canaria y amarillo en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera

Aviso naranja por calor este lunes en Gran Canaria y amarillo en varias islas / EuropaPress

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido aviso naranja (riesgo importante) por altas temperaturas este lunes en cumbres, sur y este oeste de Gran Canaria, y amarillo (riesgo bajo) en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y el este, sur, oeste y área metropolitana de Tenerife.

Podrían alcanzarse los 37 grados en medianías orientadas al sudeste, sur y oeste de Gran Canaria y en la cuenca de Tejeda, y las temperaturas nocturnas no bajarán de los 26-27 grados.

Asimismo, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y el este, sur, oeste y área metropolitana de Tenerife tienen aviso amarillo (riesgo bajo), con máximas de hasta 34 grados.

Se alcanzará el umbral en el interior-sur de Lanzarote y Fuerteventura, y en medianías del este, sur y oeste de Tenerife (capital incluida) y La Gomera.

Los avisos comienzan a las 11:00 de este lunes y finalizan a las 20:00.