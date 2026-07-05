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La baja visibilidad en el aeropuerto Tenerife Norte puede provocar retrasos en los vuelos

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ENAIRE advierte de posibles regulaciones en el aeropuerto de Tenerife Norte y recomienda a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con las aerolíneas

La poca visibilidad que está ocasionando la niebla en el aeropuerto de Tenerife Norte ha provocado el desvío de seis vuelos al sur
La baja visibilidad en el aeropuerto Tenerife Norte puede provocar retrasos en los vuelos / Archivo

La baja visibilidad registrada este domingo en el aeropuerto de Tenerife Norte puede ocasionar retrasos en las operaciones aéreas por motivos de seguridad, según ha informado ENAIRE.

El gestor de navegación aérea ha indicado en un mensaje difundido en la red social X que la meteorología adversa en el aeropuerto tinerfeño podría dar lugar a regulaciones.

Por ello, recomienda a los pasajeros que tengan previsto volar desde o hacia Tenerife Norte que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.

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